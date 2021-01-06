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Savunma

ABD, Suudi Arabistan'a SDB I satışını onayladı

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, 290 milyon dolar satış teklifi ile Suudi Arabistan'a Boeing GBU-39 SDB I satışının onaylandığını bildirdi.

star.com.tr06 Ocak 2021 Çarşamba 20:20 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 20:20
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ABD Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı'nın yaptığı açıklamaya göre, Boeing GBU-39 SDB I mühimmatının Suudi Arabistan'a satışı onaylandı.

Yapılan açıklamaya göre, 290 milyon dolarlık satış teklifi içerisinde 3 bin adet havadan ateşlenen SDB I mühimmatı bulunurken, konteynırlar, silah destek ve diğer ekipmanlar, yedek ve onarım parçaları, teknik ve lojistik destek hizmetleri de sözleşme içerisinde yer alıyor.

ABD Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı, "Potansiyel satış, ABD ve Suudi Arabistan arasındaki birlikte çalışabilirliği daha da güçlendirecek." açıklamasında bulundu.

Teklif edilen satışın, Suudi Arabistan'ın uzun menzilli, hassas havadan karaya mühimmat stoklarını artırarak halihazırdaki ve gelecekteki tehditleri karşılama kapasitesini geliştireceği ifade edildi.

star.com.tr

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