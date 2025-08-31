Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) sergilenen ASELSAN tarafından geliştirilen GÜRZ Hava Savunma Sistemi ABD tarafından övgüyle bahsedildi.

ABD basını GÜRZ için geleceğin savaş alanlarına hakim olmayı vaat eden çığır açıcı yeni bir insansız hava aracı sistemi nitelemesinde bulundu.

GÜRZ sisteminin mikro İHA'lar, dolanan mühimmatları, seyir füzeleri, helikopterler ve hassas güdümlü silahlar da dahil olmak üzere geniş bir tehdit yelpazesine karşı koymak üzere tasarlandığı belirtildi.

GÜRZ İnsansız Hava Savunma Sistemi olarak bilinen bu otonom sistemin kısa menzilli hava savunma teknolojisinde bir sıçramayı temsil ettiği kaydedildi.

GÜRZ'ün Türkiye'yi otonom askeri teknolojide kilit bir oyuncu olarak konumlandırdığı ifade edildi.

Türkiye'nin yerli savunma kabiliyetlerine yönelik stratejik atılımının bir sonucu olarak ortaya çıkan GÜRZ İnsansız Hava Savunma Sistemi, Türkiye'nin rakipleri karşısında rekabet üstünlüğünü korumasını sağlayacak yeni nesil bir sistem olduğu dile getirildi.

GÜRZ'ün Türkiye'nin mevcut hava savunma sistemlerindeki kritik bir boşluğu doldurduğu kaydedildi.

GÜRZ'ün "Terminatör" filminden fırlamış gibi göründüğünü yazan ABD basını, "Türkiye'nin gelişmekte olan Çelik Kubbe savunma sisteminin bir parçası olan GÜRZ, yalnızca Türkiye'nin egemenliğini güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda küresel askeri teknoloji için bir ölçüt oluşturuyor. Devam eden geliştirmelerle GÜRZ, kısa menzilli hava savunmasını yeniden tanımlayacak ve asimetrik savaş çağında bölgesel hakimiyeti ve küresel silah ihracat pazarında rekabet gücünü garantileyecek" ifadelerini kullandı.