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Savunma

ABD tarihinde bir ilk! Hayalet jetlerle gözdağı

ABD Hava Kuvvetleri, Pasifik'te yapılacak tatbikat için hayalet avcı uçağı olarak F-22'leri gönderiyor. ABD'nin tatbikata 25 jet uçağı göndermesi gerginlik yaşadığı 'Çin'e bir mesaj vermek istiyor' şeklinde yorumlanıyor. CNN'e konuşan uzmanlar, bölgeye yapılmasına karar verilen sevkiyatın tarihte bir ilk olduğunu ve 'gerekli mesajın verileceğini' söylediler.

16 Temmuz 2021 Cuma 18:05 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 18:08
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ABD Hava Kuvvetleri, "Pasifik Demir Operasyonu 2021" adlı tatbikata 25 hayalet avcı uçağı olarak bilinen F-22 ile katılacak.

ABD'nin bu hamlesi Çin'e gözdağı vermeye çalıştığı şeklinde yorumlanıyor.

TRT Habe'in haberine göre, Hawaii merkezli savunma analisti Carl Schuster, ilişkilerin gergin olduğu bir zamanda Tayvan ve Güney Çin Denizi gibi noktalara çok sayıda F-22 konuşlandırmanın, Çin'e acil bir mesaj gönderdiğini söylüyor.

GUAM VE TİNİAN ADALARINA KONUŞLANDIRILACAK

Bu hafta Hawaii Ulusal Hava Muhafızları'ndan ve Alaska'daki Elmendorf-Richardson Müşterek Üssü'nden yaklaşık 25 F-22, Pasifik Demir Operasyonu 2021 için Guam ve Tinian adalarına konuşlandırılacak.

Pasifik Hava Kuvvetleri Komutanı General Ken Wilsbach "Pasifik Hava Kuvvetleri operasyon alanında hiç bu kadar çok Raptor'u birlikte konuşlandırmamıştık" dedi.

F-22'ler, pilotlarına savaş alanının ayrıntılı görüntüsünü vermek için gizli teknolojiler içeren ve yerleşik sensör sistemlerini araç dışı bilgi sistemleriyle birleştiren, dünyanın en gelişmiş beşinci nesil savaş jetleri olarak biliniyor.

Radar tespitinden kaçınma yetenekleri nedeniyle F-22'ler hayalet uçaklar olarak da dikkat çekiyor.

ABD Hava Kuvvetleri'nin filosunda yaklaşık 180 F-22 bulunuyor.

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