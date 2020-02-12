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Savunma

ABD: Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması maliyeti artıracak satışı düşürecek

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık 4,8 trilyon dolarlık 2021 mali yılı bütçe teklifini Kongre'ye gönderdi. Bütçe teklifinin savunma harcamaları bölümünde ise dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı; Türkiye'nin F-35 programından çıkartılmasından dolayı F-35'lerin üretim maliyeti artacak ve üretim miktarı düşecek.

star.com.tr12.02.2020  10:54 - Güncelleme: 12.02.2020  10:54

Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı F-35 programından çıkarılmasının ardından uçağın üretim maliyetinin artacağı ve üretim miktarının düşeceği bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi alması sonrası Ankara'nın F-35 programından çıkarılmasına karar vermişti. 2021 mali bütçe teklifinde bu kararın F-35'in hem maliyetini artıracağı hem de satışını düşüreceği bildirildi.

Trump'ın, "Amerika'nın Geleceği" başlıklı 2021 mali yılı bütçe teklifinin 64. sayfasında, "F-35'in 15. üretim partisi, üretim ortağına (Türkiye) satışın durdurulması nedeniyle yabancı askeri satışların toplam miktarı 14. üretim partisine kıyasla daha düşük üretim miktarına sahiptir. Ortağın (Türkiye) F-35 programından çıkarılması sonucunda, tedarik zinciri kaynakları, söz konusu bileşenler için daha yüksek fiyatlandırmaya sahip alternatif üretim kaynaklarına geçildiğinden maliyeti de artacaktır." denildi.

Belgenin devamında, "Bu faktörler, F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Program Ofisi'nin önceki yıllarla karşılaştırılabilir üretim tasarrufları etme yeteneğini zorlayabilir." denildi.

Türkiye, Mart 2020'ye kadar F-35 parçalarını ve bileşenlerini Lockheed Martin'e “iyi niyet jesti” olarak üretmeye ve tedarik etmeye devam edeceğini söyledi.

Türkiye'ye F-35 programından çıkarılmasının ardından Rusya tarafından Su-57 teklif edildi ancak Ankara, Su-57'nin satın alınması konusunda herhangi bir taahhütte bulunmadı. Türkiye bunun yerine kendi yerli savaş uçağını geliştirmeye odaklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat'ta Kırıkkale'de mühimmat tesisinin açılış törenine verdiği demeçte, "Tasarım ve üretimin her aşamasında yerli olacak savaş uçağımızın 2023 yılında hangardan çıkacağını umuyorum." açıklamasında bulundu.

star.com.tr

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