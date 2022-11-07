ABD ve Çin'deki muadillerinden daha üstün! Komşunun uykuları kaçtı: Türkler geliyor

FNSS savunma tarafından yerli imkânlarla geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA'nın adı bile komşuyu telaşa sokmaya yetti. 'Deniz kuvvetlerinin güç çarpanı' olacak ZAHA, PANAGIOTIS NASTOS isimli Yunan sitesinde "Türk denizcileri, Ege'deki topçu barajlarımız için "yiyecek" veren yeni amfibi zırhlı muharebe aracı ZAHA'yı aldı" başlığıyla mercek altına alındı.



Denemeleri tamamlanan ve TED'e girmek üzere olan ZAHA'nın "Indo Defense Expo & Forum 2022"de tanıtılması ile Yunanistan'da korku rüzgarları esmeye başladı.

Haberde FNSS ZAHA Program Direktörü Mustafa Kaplan'ın "Dünyada çok nadir bulunan bir araç. ZAHA çok daha modern ve mükemmel özelliklere sahip." sözlerine de yer verildi.

Cem Altınışık, "ZAHA, TCG Anadolu gemisinde konuşlandırılacak. Envantere girince amfibi tugayı tarafından kullanılacak. Deniz piyadelerinin çok önemli bir unsuru haline gelecek. ABD'de ve Çin'de muadilleri var fakat onlarla kıyaslandığında ZAHA, çok daha üstün hareket beka kabiliyeti ve ateş gücüne sahip" diye konuştu.

ENDONEZYA ASKERLERİ ARADIKLARINI ZAHA'DA BULDU

Endonezya'nın bu araca olan ilgisinin son yıllarda da devam ettiğini belirten Kaplan, şunları kaydetti: "Geçen Mayıs ayında Endonezya Deniz Piyadeleri Komutanı Türkiye'yi ziyaret ederek aracımızı inceleme fırsatı buldu. ABD ile de deniz denemeleri yaptık. Geldiklerinde aracı çok beğendiklerini ifade ettiler. Bu araçta benzer yeteneklere sahip ABD "çözümü" var ama bizim aracımız çok daha üstün özelliklere sahip. Endonezya ordusunda bahsettiğim araçlar zaten var ve orada yaşadıkları sorunlardan dolayı ZAHA'yı görünce çok mutlu olduklarını ve bu aracı çok hızlı bir şekilde kendilerine ulaştırmak istediklerini dile getirdiler. Bu doğrultuda aracımızı fuara getirdik ve tekrar görmelerine fırsat verdik. Detayları tartışabileceğimiz bir ortam oluşturduk. En kısa sürede sözleşme imzalamayı umuyoruz" dedi.

TÜRKİYE BÜYÜK BİR KABİLİYETE SAHİP OLACAK

Haberde, ZAHA'nın tüm ayrıntıları incelendikten sonra komşunun asıl varmak istediği mesaja gelindi. "27 ZAHA'nın 2022 yılı sonunda Türk Deniz Piyadeleri'ne tesliminin tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye yaklaşık 500 kişiyi bir güzergâhta yani bir Deniz Piyadesi Taburu'nda taşıma kabiliyetine sahip olacaktır." denildi.

TÜRKİYE'NİN HAMLELERİ KOMŞUNUN UYKULARINI KAÇIRDI

Türkiye'nin savunma hamlesini hiçbir dayanak göstermeksizin 'tehdit' olarak lanse eden haberde, "Ege'deki adalarımız ve özellikle Küçük Asya kıyılarına yakın olanlar için çok büyük bir tehdit oluşturuyor, çünkü artık denizcilerle dolu ZAHA çok kısa sürede, beklenmedik bir şekilde ve herhangi bir gemiye binmeden uçabilecek." denilerek duyulan korku paylaşıldı. Öte yandan komşunun kabusunun tek nedeni adalar da değil, "Türkler güçlendikçe ana kıtamıza da saldırabilir" gibi akla mantığa aykırı iddialar da ortaya atıldı.

Daha geçtiğimiz günlerde anlaşmaları hiçe sayıp adaları cephaneliğe çeviren kendileri değilmişçesine Ankara'yı altı boş iddialarla suçlamayı sürdürerek, "ZAHA, Türk denizcilerinin Ege'deki adalarımızı işgal etmeye çalışmak için kullanacakları Türk saldırı silah sistemleri kategorisine giriyor." iftirasını attılar.

Haberde bu teoriyi doğrulayacak tek bir satıra dahi yer verilemedi. Türkiye'nin sahada ve masada eli kuvvetlendikçe, komşunun uykuları daha da bölünecek gibi...

Star Gazetesi