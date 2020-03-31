31 Mart 2020 Salı 11:59 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 12:06

Önemli teknolojiler geliştirmek ve paylaşmak için Avrupa FCAS'ın yanı sıra İngiltere'nin Tempest programına ortak olmak isteyen Japon yetkililer, yeni hayalet avcı uçağı projesi hakkında bazı bilgiler paylaştılar. Bu kapsamda Reuters'a konuşan yetkililer, "Japonya yurt içinde gizli bir savaş uçağı geliştirmek istiyor. Japonya, ABD ve İngiltere'nin (BAE Systems, Lockheed Martin ve Boeing'in) tasarımlarını reddetti ." açıklamasıda bulundu.

Proje, Avrupa'nın savunma ürünleri üzerindeki Amerikan hâkimiyetinden uzaklaşma çabaları gibi bir girişimi temsil ediyor. Japonya, 2020 mali yılında "FX ile ilgili araştırma projeleri" ve "Japonya liderliğindeki kalkınmada kavramsal tasarım" için 256,5 milyon dolar ayırdı.

Projenin 40 milyar dolara mal olması ve 2035'te emekli olacak F-2 jetlerinin yerini alması planlanıyor

Japon Savunma Bakanlığı sözcüsü verdiği demeçte, "FX'i, F-2 emekliliği başlamadan önce teslim edebilmemiz için geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Japon avcı uçağında, gizli teknolojiler, itme vektör sistemi, güçlü yeni motorlar, radarlar ve kompozit malzemeler kullanacak.

Motorunun Japonya'nın F-22'ye güç veren Pratt & Whitney F119 turbofan motoruna eşdeğer olduğu söyleniyor. P&W motoruna kıyasla daha küçük boyutlarda olmasına rağmen, bu motor gövdede silah depolaması için daha fazla alan sağlayacaktır. X-2 test yatağı ilk olarak 2016 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Bazı raporlara göre yeni planlanan avcı uçağı X-2'de test edilen elektromanyetik nabız direnci, fiber optik tel uçuşa yönelik aviyonikler ve uçuş ortasında hasarı telafi edebilen “kendi kendini onaran” uçuş sistemleri gibi diğer teknolojileri de yer alabilir.

star.com.tr