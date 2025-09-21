ABD ve Rus hiyerarşisine ''Türkiye'' damgası: ANKA-3 bölgedeki askeri düzeni altüst edecek

Türk savunma sanayisindeki gelişmeleri yakından takip eden ABD basını, Türkiye'nin yeni avcısı ANKA-3'ü analiz etti.

Türkiye'nin silah ithalatçısı konumundan ihracatçı konumuna geçişinin ANKA-3 ile hız kazandığı Türkiye'nin dünyanın önde gelen insansız hava aracı üreticileri arasında yer aldığı kaydedildi.

İnsansız muharebe hava araçları alanında bir sıçramayı temsil ettiği vurgulanan ANKA-3'ün Türkiye'nin gelişen savunma sanayisini gözler önüne serdiği ifade edildi.

ANKA-3'ün özelliklerine yer verilen Haberde, "Türkiye'nin İHA teknolojisindeki ilerlemesiyle birlikte ANKA-3 Ortadoğu'daki bölgesel askeri dengeleri bozacak ve Türkiye'yi küresel silah pazarında önemli bir oyuncu konumuna taşıyacak gibi görünüyor" denildi.

Türkiye'nin hava gücünü artıracağı dile getiren ANKA-3'ün Bayraktar TB2 gibi dünyada kendisini kanıtlayacak potansiyele sahip olduğunun altı çizildi.

Türkiye'nin Orta Doğu'nun en güçlü hava gücü olabileceğini yazan ABD basını, ANKA-3'ün konuşlandırılmasının Orta Doğu'nun askeri manzarasını kökten değiştirebileceğini belirtti.

ANKA-3'ün AKINCI gibi diğer İHA'larla entegre olmasının insanlı savaş uçaklarına olan bağımlılığı azaltacağına bunun ABD ve Rus sistemlerinin hakim olduğu geleneksel hiyerarşileri altüst etmesine olanak tanıyacağına dikkat çekildi.

Türkiye'nin ABD ve Çin gibi devlerin İHA alanındaki pazar payını ele geçirdiğini yazan ABD basını, "ANKA-3'ün gelişmiş gizlilik ve muharebe özellikleri, Batı teknolojisine uygun fiyatlı ve yüksek performanslı alternatifler arayan alıcıları cezbediyor. İhracat Ukrayna ve Afrika ülkeleriyle yapılan anlaşmalarda görüldüğü gibi, Türkiye'nin jeopolitik nüfuzunu artırıyor" yorumunda bulundu.

Türkiye'nin savunma hedeflerini somutlaştırdığı dile getirilen ANKA-3'ün üstün teknolojisiyle Orta Doğu askeri düzenlerini altüst edeceğinden bahsedildi.