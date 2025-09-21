İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2025 Pazar / 29 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4171
  • EURO
    48,7056
  • ALTIN
    4903.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • ABD ve Rus hiyerarşisine ''Türkiye'' damgası: ANKA-3 bölgedeki askeri düzeni altüst edecek
Savunma

ABD ve Rus hiyerarşisine ''Türkiye'' damgası: ANKA-3 bölgedeki askeri düzeni altüst edecek

ANKA-3'ün üstün teknolojisiyle Orta Doğu'nun askeri manzarasını kökten değiştirebileceğini yazan ABD basını, ANKA-3'ün AKINCI gibi diğer İHA'larla entegre olmasının insanlı savaş uçaklarına olan bağımlılığı azaltacağına bunun ABD ve Rus sistemlerinin hakim olduğu geleneksel hiyerarşileri altüst etmesine olanak tanıyacağına dikkat çekti.

HABER MERKEZİ21 Eylül 2025 Pazar 10:29 - Güncelleme:
ABD ve Rus hiyerarşisine ''Türkiye'' damgası: ANKA-3 bölgedeki askeri düzeni altüst edecek
ABONE OL

Türk savunma sanayisindeki gelişmeleri yakından takip eden ABD basını, Türkiye'nin yeni avcısı ANKA-3'ü analiz etti.

Türkiye'nin silah ithalatçısı konumundan ihracatçı konumuna geçişinin ANKA-3 ile hız kazandığı Türkiye'nin dünyanın önde gelen insansız hava aracı üreticileri arasında yer aldığı kaydedildi.

İnsansız muharebe hava araçları alanında bir sıçramayı temsil ettiği vurgulanan ANKA-3'ün Türkiye'nin gelişen savunma sanayisini gözler önüne serdiği ifade edildi.

ANKA-3'ün özelliklerine yer verilen Haberde, "Türkiye'nin İHA teknolojisindeki ilerlemesiyle birlikte ANKA-3 Ortadoğu'daki bölgesel askeri dengeleri bozacak ve Türkiye'yi küresel silah pazarında önemli bir oyuncu konumuna taşıyacak gibi görünüyor" denildi.

Türkiye'nin hava gücünü artıracağı dile getiren ANKA-3'ün Bayraktar TB2 gibi dünyada kendisini kanıtlayacak potansiyele sahip olduğunun altı çizildi.

Türkiye'nin Orta Doğu'nun en güçlü hava gücü olabileceğini yazan ABD basını, ANKA-3'ün konuşlandırılmasının Orta Doğu'nun askeri manzarasını kökten değiştirebileceğini belirtti.

ANKA-3'ün AKINCI gibi diğer İHA'larla entegre olmasının insanlı savaş uçaklarına olan bağımlılığı azaltacağına bunun ABD ve Rus sistemlerinin hakim olduğu geleneksel hiyerarşileri altüst etmesine olanak tanıyacağına dikkat çekildi.

Türkiye'nin ABD ve Çin gibi devlerin İHA alanındaki pazar payını ele geçirdiğini yazan ABD basını, "ANKA-3'ün gelişmiş gizlilik ve muharebe özellikleri, Batı teknolojisine uygun fiyatlı ve yüksek performanslı alternatifler arayan alıcıları cezbediyor. İhracat Ukrayna ve Afrika ülkeleriyle yapılan anlaşmalarda görüldüğü gibi, Türkiye'nin jeopolitik nüfuzunu artırıyor" yorumunda bulundu.

Türkiye'nin savunma hedeflerini somutlaştırdığı dile getirilen ANKA-3'ün üstün teknolojisiyle Orta Doğu askeri düzenlerini altüst edeceğinden bahsedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de ters yönde dehşet! Ters yönde ölümle burun buruna

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.