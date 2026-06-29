ABD ve Rusya kıskacından KAAN'la çıkacaklar! F-35 yoksa Türkiye var

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen KAAN, dünya basınından sonra şimdi de bölge ülkelerinin envanter planlarında ilk sıraya yerleşti. Yabancı basından edinilen bilgilere göre, Mısır Hava Kuvvetleri, modernizasyon stratejisi kapsamında KAAN'ı envanterine katma seçeneğini çok ciddi bir şekilde değerlendiriyor.

KAAN, MISIR'I BATI'NIN AMBARGOSUNDAN KURTARACAK

Mısır'ın KAAN'a olan ilgisinin arkasında, Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı bağımsızlık modeli yatıyor. Batı dünyasından F-35 gibi üst segment platformları tedarik etmekte bölgesel dengeler ve siyasi ambargolar nedeniyle zorlanan Kahire yönetimi, operasyonel bağımsızlığını kazanmak için rotayı Ankara'ya çevirdi. Radara yakalanma olasılığı düşük (stealth) teknolojisine sahip olan KAAN, Mısır için Washington ve Moskova kıskacından kurtulup askeri bağımsızlık ilan etmek anlamına geliyor.

ORTAK ÜRETİM MASADA

Kahire'nin masaya getirdiği teklif sadece uçağı satın almaktan ibaret değil. Mısır, KAAN'ın bazı kritik bileşenlerinin kendi ülkesinde üretilmesi, montaj hatlarının kurulması ve uzun vadeli bir teknoloji transferini de içeren devasa bir endüstriyel iş birliği paketi üzerinde duruyor.

TÜRKİYE'NİN "OYUN KURUCU" ROLÜ

Ankara koridorlarında ise bu potansiyel ortaklık, KAAN projesinin finansal yükünü hafifletecek ve seri üretim maliyetlerini ciddi oranda düşürecek stratejik bir "ihracat ve konsorsiyum" fırsatı olarak görülüyor. KAAN'ın uluslararası bir pazara bu ölçekte açılması, Türkiye'nin küresel savunma ekosistemindeki "oyun kurucu" rolünü perçinleyecek ve Türk savunma sanayiini dünyanın en büyük aktörlerinden biri haline getirecek.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ "TÜRKİYE'Yİ KUŞATMA" PLANLARI ÇÖKTÜ

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Mısır'ı Türkiye'ye karşı bir "denge unsuru" olarak kullanma ve Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de yalnızlaştırma stratejisi, bu hamleyle tamamen boşa çıkmış durumda. Mısır'ın hava sahasını Türk mühendisliğine emanet etmeyi tartışması, iki ülke arasındaki eski güven bunalımının tamamen aşıldığının ve Ankara'nın bölgesel liderliğinin Kahire tarafından tescillendiğinin en net kanıtı olarak okunuyor.