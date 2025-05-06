Dış basın, Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN'ı yeniden gündemine taşıdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'e dikkat çeken haberde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) buradaki oturumlarda milli savaş uçağı KAAN için önemli bir dönüm noktasına imza attığını söyledi.

TÜRKİYE'NİN KAAN'I BİRÇOĞUNUN FİKRİNİ DEĞİŞTİRECEK

Haberde, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nun açılamalarına yer verdiği haberinde, "Türkiye'nin F-16 avcı uçağı KAAN, 2028'de hava kuvvetlerine katılacak" ifadeleri kullanıldı.

Haberin devamında Demiroğlu, KAAN'ın üçüncü uçuşunun 2025 Ağustos veya Ekim ayında gerçekleşmesinin öngörüldüğünü söylediği aktarıldı. Ayrıca Demiroğlu'nun şu anda iki prototipin daha montaj aşamasında olduğunu söylediği belirtilen haberde birinin 2025 sonu, diğerinin ise 2026 başında tamamlanmasının beklendiğini kaydedildi.

KAAN'ın sınıfının en iyileriyle rekabet edecek şekilde tasarlanmış teknolojik bir harika olduğunu aktaran komşu ülke basını, söz konusu uçağın ASELSAN cihazları taşıdığı da hatırlatıldı.

F-35 savaş uçağı ile KAAN'ın karşılaştırıldığı haberin devamında, "TUSAŞ, jetin tasarımının çeviklik ve durum farkındalığına öncelik verdiğini iddia ediyor ve bazı yetkililer, belirli senaryolarda F-35'ten daha iyi performans gösterebileceğini öne sürüyor. Bu tür iddialar henüz test edilmemiş olsa da, KAAN'ın özellikleri onu ABD'nin F-35'i, Rusya'nın Su-57'si ve Çin'in J-20'siyle doğrudan rekabete sokuyor ve her biri beşinci nesil savaşa farklı bir yaklaşımı temsil ediyor." ifadelerine yer verildi.

Haberin devamında şu ifadelere yer verildi;

"KAAN, benzerleriyle karşılaştırıldığında benzersiz bir değer teklifi sunuyor. KAAN, maliyet ve yetenek arasında denge kurmayı hedefliyor ve bu da onu ABD veya Rus jetlerine erişemeyen ülkeler için cazip bir seçenek haline getiriyor."

BAYRAKTAR TB2 VE BAYRAKTAR KIZILELMA'YI ÖRNEK GÖSTERDİLER

KAAN'ın gelişiminin etkinliğini kanıtlamış olan Bayraktar TB2 gibi teknolojilerden alınan derslerden de faydalandığı ifade edildi.

Bu deneyimlerin KAAN'ın sistem entegrasyonunu etkileyerek, Bayraktar KIZILELMA SİHA'sı gibi insansız platformlarla birlikte, potansiyel yardımcı olarak çalışabilmesini sağladığı aktarıldı.

Birçok ülkesinin KAAN'a ilgi duyduğu ifade edilen haberin devamında, söz konusu bu ilginin KAAN'ın Batılı savaşçılara göre uygun maliyetli bir alternatif olarak öne çıktığı belirtildi.

Türkiye'nin KAAN ile bir meydan okuma yaptığına dikkati çeken Bulgar basını, "KAAN'ın ihracat potansiyeli, uzun süredir savaş uçağı pazarına hakim olan ABD savunma sanayisine doğrudan bir meydan okumadır. 4.500'den fazla adet üretilen F-16, küresel bir standart olmaya devam ediyor, ancak yaşı ve F-35'in yüksek maliyetleri rakipler için bir fırsat yarattı." dedi.

ABD'YE OLAN BAĞLILIĞI SORGULATABİLİR

Türkiye'nin savunma sanayi becerilerine övgüde bulunulan haberde, "TUSAŞ'ın ABD yükseltme kitlerini atlayarak kendi F-16'larını modernize etme yeteneği, büyüyen teknik becerisini daha da kanıtlıyor. Azerbaycan ve potansiyel olarak Brezilya gibi uluslararası ortaklarla iş birliği de finansal ve teknik yükü dağıtarak programın uygulanabilirliğini artırıyor." denildi.

Diğer ülkelerin ABD'ye olan güveninin KAAN ile yeniden şekilleneceği vurgulanan haberde, "Amerika Birleşik Devletleri için KAAN'ın ilerlemesi bir uyarı niteliğinde. Türkiye'nin ciddi bir havacılık oyuncusu olarak ortaya çıkışı, NATO müttefiklerinin sonsuza dek Amerikan donanımına güveneceği varsayımını sorgulatıyor. KAAN'ın özellikle ABD etkisinin azaldığı bölgelerde ihracat pazarlarını ele geçirme potansiyeli, küresel savunma dinamiklerini yeniden şekillendirebilir. ABD'nin KAAN'ı kendi çıkarlarına yönelik bir tehdit olarak mı yoksa ortak projeler veya teknoloji paylaşımı yoluyla yenilenen bir işbirliği fırsatı olarak mı göreceği sorusu ise yanıtsız kalıyor." ifadeleri kullanıldı.

Haberin sonunda ise şu yorumlara yer verildi;

"Başarısı, Türkiye'yi ABD, Rusya ve Çin'in yanında beşinci nesil savaş uçakları üretebilen seçkin bir ulus grubuna yükseltebilir. Şimdilik KAAN'ın vaadi açık, ancak bu vaadi yerine getirme yeteneği yalnızca Türkiye'nin geleceğini değil, aynı zamanda küresel hava gücünün daha geniş manzarasını da şekillendirecek."