ABD yakın markaja aldı! ''TB-2'den daha güçlü''

12 Eylül 2021 Pazar 10:37 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 10:37

TB-2'den daha güçlü. İleri seviye sistemlere sahip. Bu ifadeler Akıncı taarruzi insansız hava aracı - TİHA için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki savunma medyasının önde gelen dergilerine ait.

The Defense Post ve Jane's'te, 'Akıncı'ya geniş yer ayrıldı. Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine eklenen akıncının özellikeri ve belirgin avantajları geniş bir şekilde ele alındı.

Yeni SİHA'nın hem hava, hem de kara hedeflerini vurabilmesine vurgu yapıldı.

CNN Türk'ün derlediği habere göre, yazılarda, projenin Türkiye'nin askeri gücünün kendi kendine yeterliliği hedefleri doğrultusunda tamamlandığının altı çizildi.