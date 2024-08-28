ABD yerine Türkleri seçiyorlar! 6 ülke tercihini Türkiye'den yana kullandı

Ukrayna'da adına şarkılar yazılan, Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıldır devam eden Karabağ işgalini sonlandırmasında kritik bir rol üstlenen ve 750 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza atan Milli SİHA Bayraktar TB2 şu anda 33 ülke tarafından kullanılıyor.

"ABD YERİNE TÜRKİYE'Yİ SEÇİYORLAR"

The Eurasian Times'ın haberine göre; İslam ülkeleri, Türk platformları lehine Amerikan savunma ithalatından açıkça uzaklaşıyor. Kara platformları, Türk savunma sanayisinin en önemli teknolojik ihracat kategorisi, ardından askeri uçak, silah ve mühimmat satışları geliyor. Benzer şekilde, Türkiye, özellikle İngiltere bomba rafı teknolojisinin desteğiyle inşa edilen Bayraktar TB-2 ile, silahlı insansız hava araçları için uluslararası pazarda kendini önemli bir oyuncu olarak konumlandırdı.

"Türkiye, Bayraktar TB-2 ile silahlı insansız hava araçları için uluslararası pazarda kendisini önemli bir oyuncu olarak konumlandırdı" diye yazılan analizde, son zamanlarda; Pakistan, Endonezya, Malezya, Azerbaycan, Maldivler ve Suudi Arabistan'ın silah tedariki konusunda Ankara'ya ihtiyaç duyduğunun altı çizildi.

BAYRAKTAR İTİBARINI GÜÇLENDİRDİ!

İnsansız hava aracı ANKA, Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının Türkiye'nin önde gelen bir savunma üreticisi olarak itibarını güçlendirdiği belirtildi. Endonezya'nın, Türkiye'den 45 Atmaca gemisavar füzesi ve 12 ANKA insansız hava aracı almaya karar verdikten sonra Bayraktar'ın AKINCI TİHA'larına da göz kırptığı bilgisi verildi.

Siparişi verilen ANKA'ların 2025 yılına kadar teslim edilmesinin beklendiğini yazan The Eurasian Times, Atmaca gemisavar füzelerinin ise Amerikan yapımı AGM-84 Harpoon'ların yerini alması için üretildiğini belirtti.

Daha önce Türkiye'den 6-7 adet AKINCI TİHA-A alan ve bunları aktif şekilde konuşlandıran Pakistan'ın, güçlü modeli ile dikkat çeken AKINCI TİHA-B için de harekete geçtiği bilgisi verildi.

Haberde ayrıca, adalar ülkesi Maldivler'in de Hava Kuvvetleri için üç Bayraktar TB2 insansız hava aracını hizmete aldığı aktarıldı. Suudi Arabistan ise iki ülke arasında 2023 yılında imzalanan en büyük savunma anlaşması kapsamında Türk İHA'larını satın alacağını duyurduğu hatırlatıldı.

Bayraktar TB2'nin şu anda 33 ülke tarafından kullanıldığını ve 750 bin uçuş saatini başarıyla tamamladığını anlatan analiz, Baykar'ın 2023 yılında 1,76 milyar dolarlık rekor bir ihracata imza attığını kaydetti.

BAŞKAN ERDOĞAN DÖNEMİNE VURGU YAPILDI

Türkiye'nin, savunma sanayisini 1980'lerden beri inşa ettiği bilgisi verildikten sonra ise, Güçlü savunma sanayi vizyonunun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan döneminde ivme kazandığının altı çizildi.