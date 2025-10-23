ABD'de Bozdoğan ve Gökdoğan paniği: Türkiye, savaş dinamiklerini kökten değiştirecek

Türkiye'nin yerli ve milli havadan havaya füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan'ın atış testi gerçekleştirildi. Söz konusu testlerle Türkiye hava-hava füzeleri üretebilen sayılı ülkeler arasına girerken Türk Hava Kuvvetleri de stratejik bir üstünlük kazandı.

Gökdoğan füzesi 65 km ve üzeri menzildeki tüm hava hedeflerine karşı etkili olurken Bozdoğan ise 25 km menzile sahip. Bu füzeler F-16'ların yanı sıra KAAN ve Kızılelma gibi araçlara da entegre olabilecek.

F-16'DAN BAŞARILI ATIŞ

Test atışlarını manşetine taşıyan ABD basını ise Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin Türk savunma sanayiinde devrim yaratabileceğini ifade etti. Haberde, Türkiye'nin bölgesel hakimiyet yolunun durdurulamaz göründüğü dile getirilirken, ülkenin, yakın zamanda yerli olarak geliştirilen iki hava-hava füzesi olan Bozdoğan ve Gökdoğan'ı bir F-16 savaş uçağından başarıyla canlı atışlı olarak test ettiği vurgulandı.

Bu füzelerin, Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik araştırma kolu TÜBİTAK SAGE tarafından GÖKTUĞ programı kapsamında geliştirildiği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu ilerlemesinin, Türkiye'nin savunma alanında kendi kendine yeterliliğine, özellikle de ülkenin Batılı sistemlere bağımlılığından uzaklaşmasına doğru atılmış gerekli bir adım olarak değerlendirildiği belirtildi.

Haberde, Bozdoğan'ın, görüntüleme kızılötesi (IIR) arayıcı başlığı kullanan, yüksek manevra kabiliyeti için itme vektörü kontrolüne sahip, kısa menzilli (görüş menzili içinde) bir hava-hava füzesi olduğu ve yaklaşık 20-30 kilometre menzildeki hava muharebelerinde etkili olduğu ifade edildi.

Gökdoğan ise, aktif radar arayıcısı ve gelişmiş uçuş içi güdüm algoritmaları kullanan, "vur-öldür" (yakınlık patlaması yerine doğrudan çarpma) yeteneğine sahip olduğu iddia edilen, görüş ötesi menzilli (BVR) bir füze olduğu ve menzilinin 65 kilometreden fazla olduğu aktarıldı.

ÇİN, RUSYA VE HİNDİSTAN'DAKİ SİSTEMLERLE KIYASLANABİLİR

Haberde, Ankara'nın gelecekteki versiyonlarının daha uzun menzilli (400 kilometreye kadar) ve ramjet tahrikli olmasını istediği, bu füzelerin Çin, Rusya ve Hindistan'daki sistemlerle kıyaslanabilir hale geleceği aktarıldı.

Bu teknolojinin geliştikçe yeni ihracat fırsatlarının ortaya çıkacağı ifade edilen haberde, Türkiye'nin, uygun fiyatlı ve gelişmiş silah platformları konusunda küresel silah pazarında gerçek bir rakip haline geldiği dile getirildi. Azerbaycan, Pakistan, Katar, Malezya gibi çok sayıda ülkenin Ankara'dan silah satın aldığı ve bu yeni füzelerin satış konusunda temel bir ürün haline gelmesinin hedeflendiği aktarıldı.

"SAVAŞ DİNAMİKLERİNİ KÖKTEN DEĞİŞTİRECEK"

Hava-hava füzelerinin, gelişmiş hava üstünlüğü ve caydırıcılık için önemli bir araç olduğu, Türkiye'nin komşusu Yunanistan ile devam eden çekişmeler, gergin NATO-Rusya ilişkileri ve Orta Doğu'daki artan çatışmalar göz önüne alındığında, bu füzelerin Ankara'nın bölgesel üstünlük stratejisine fayda sağlayacağı vurgulandı.

Füzelerin başarılı bir şekilde geliştirilmeleri halinde Türkiye'nin tüm çatışma dinamiklerini kökten değiştirebileceği ve bu silahların yabancı alıcılar arasında popüler olursa, Türkiye'ye önemli kazanç sağlayacağı vurgulandı.

Haberde son olarak, savunma sanayi alanında ortaya koyduğu atılımlarla Türkiye'nin büyük bir bölgesel güç olma yolunda ilerlediği ifade edildi.