ABD'de gündem oldu! Dikkat çeken Kızılelma, Hürjet ve MMU detayı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı'nın ilk gerçek fotoğrafı paylaştı.

Yerli imkanlarla geliştirilen uçan kanat formundaki ANKA-3'ün, bu yıl içerisinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedeflenirken ABD basınında ANKA-3 ile ilgili bir analiz yayımlandı.

Analizde ANKA-3'ün radarlardan gizlenme özelliğine vurgu yapılırken, ANKA-3 hafif avcı uçağı boyutunda, dayanıklı, nispeten uzun ömürlü, saldırı, gözetleme yapabilen elektronik harp platformu olarak tanımlandı.

Yazıda, Bayraktar TB2'inin ününe değinilirken, ANKA-3'ün giderek çeşitlenen TÜRK İHA'larını takip ettiği belirtildi.

ANKA-3'ün özelliklerine yer verilen yazıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın "Türkiye Yüzyılı'nda milletimize olan sözümüzü tuttuk. MMU ve HÜRJET taksi yaptı, ATAK 2 yakında motor çalıştıracak, ANKA 3 de ilk uçuşunu gerçekleştirecek" sözleri alıntılandı.

Türkiye'nin bu projeyle çok düşük gözlemlenebilirliğe sahip SİHA üzerinde çalıştığı belirtildi.

ABD'DE GÜNDEM OLDU! ANKA-3, KIZILELMA, HÜRJET VE MMU'YA YAKIN MARKAJ

Yayımlanan analizde, Türkiye'nin Milli Muharip Uçak, Bayraktar Kızılelma, Hürjet ve ANKA-3'ü bir araya getirdiğinde hava kuvvetleri için yeni bir umut vaat ettiği belirtildi.

Bu projelerin alt yapı ve yazılım geliştirme aşamalarının zorluklarına değinilen yazıda, Türkiye'nin bu uçakları gerçek ve ilgili yeteneklere dönüştürebildiği takdirde büyük bir başarı elde edeceği belirtildi.

Yazının son bölümünde, Türkiye'nin bu yeteneklerini F-16'lar ile birleştirirse ülkenin geleceğinin çok daha bağımsız ve yüksek performanslı hava muharabe envanterine sahip olacağı belirtilirken, önemli ihracat başarısını da kazanacağı ifade edildi.