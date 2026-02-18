İngiltere merkezli The Middle East Eye'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Suudi Arabistan'ın Türk savaş uçağı KAAN projesi nedeniyle Ankara yönetimiyle gerçekleştirdiği görüşmeler, Washington'da geniş yankı uyandırdı.

Haberde ABD'li yetkililer, Riyad'ın Türkiye ile kurduğu savunma temaslarının, ABD'nin pazar payını tehdit ettiğini savundu.

HENÜZ GARANTİ SUNULMADI!

Washington'dan gelen yoğun baskıların ardından Suudi Arabistan, Pakistan'dan JF-17 savaş uçağı satın almayacağına dair ABD'ye güvence verdiğine dikkat çekilen haberde, Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN programına katılımda benzer bir garantinin henüz ABD'ye sunulmadığına dikkat çekildi.

Trump yönetimi, kendisini bölgedeki 'tek sağlayıcı' olarak konumlandırmak istediğine dikkat çekilen haberde bir diğer yetkili, "Suudilere 'ABD tarafından karşılanmayan hangi ihtiyacınız var ki KAAN için Türkiye'ye gidiyorsunuz?' sorusunu yönelttiklerini belirtti.