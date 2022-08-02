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Savunma

ABD'den sürpriz F-35 kararı: Durduruldu

Sürpriz bir gelişmeyle ABD, F-35 savaş uçağı uçuşlarına ara verildiğini açıkladı. Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada fırlatma koltuklarında yaşanan bir sorun nedeniyle bu kararın alındığı bildirildi.

2 Ağustos 2022 Salı 08:01 - Güncelleme:
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ABD Hava Kuvvetleri, F-35'lerdeki fırlatma koltuklarında yaşanan bir problem nedeniyle uçuşlarına ara verildiği açıklandı. Açıklamaya göre, acil durumlarda pilotun uçağı terk etmesini sağlayan fırlatma koltuklarının istenildiği gibi çalışmadığı belirlendi. Bu durumun ardından ABD Hava ve Deniz Kuvvetleri F-35 savaş uçaklarının havalanmasını durdurdu.

Önümüzdeki süreçte F-35 savaş uçaklarına çeşitli testler yapılacağı kaydedildi.

ABD'li yetkililer gelişmeden etkilenen F-35 sayısını güvenlik gerekçesiyle açıklamazken, ABD'nin F-35 jetlerini sattığı ülkeleri konu hakkında bilgilendirildiği ifade edildi.

İngiltere ve İsrail'in F-35'lerin uçuşunu ertelediği öğrenildi.

  • F-35
  • F-35 savaş uçağı

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