ABD'den sürpriz F-35 kararı: Durduruldu

ABD Hava Kuvvetleri, F-35'lerdeki fırlatma koltuklarında yaşanan bir problem nedeniyle uçuşlarına ara verildiği açıklandı. Açıklamaya göre, acil durumlarda pilotun uçağı terk etmesini sağlayan fırlatma koltuklarının istenildiği gibi çalışmadığı belirlendi. Bu durumun ardından ABD Hava ve Deniz Kuvvetleri F-35 savaş uçaklarının havalanmasını durdurdu.

Önümüzdeki süreçte F-35 savaş uçaklarına çeşitli testler yapılacağı kaydedildi.

ABD'li yetkililer gelişmeden etkilenen F-35 sayısını güvenlik gerekçesiyle açıklamazken, ABD'nin F-35 jetlerini sattığı ülkeleri konu hakkında bilgilendirildiği ifade edildi.

İngiltere ve İsrail'in F-35'lerin uçuşunu ertelediği öğrenildi.