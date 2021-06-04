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Savunma

ABD'de yankı buldu! SİHA'ların ardından şimdi de ULAQ...

Türkiye'nin savunma sanayindeki başarıları dünyada gündem olmaya devam ediyor. Dikkatler bu sefer de ilk yerli ve milli silahlı insansız deniz aracı ULAQ'a çevrildi. Amerikan savunma dergisi Defense Post ULAQ'a yer verdi. Yazıda ULAQ adı verilen 'silahlı insansız deniz aracının' üretim ve deneme süreci ile özellikleri anlatıldı.

04 Haziran 2021 Cuma 14:07 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 14:10
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Türkiye, insansız hava araçlarında dünyada rüşdünü ispatladı. Şimdi de denizlerdeki gücünü yerli savunma teknolojileriyle artırıyor.

Bu kapsamda hazırlanan ilk yerli ve milli silahlı insansız deniz aracı ULAQ'ın kontrol testleri geçen ay başarıyla tamamlandı.

Bu gelişme Amerikan savunma dergisi Defense Post 'da yankı buldu.

Dergi, ULAQ'a "Türkiye İlk İnsansız Deniz Aracı Canlı-Ateş Denemesini Tamamladı" başlığıyla yer verdi.

ULAQ'IN ÖZELLİKLERİ

TRT Haber'in derlediği habere göre, Yazıda ULAQ adı verilen "silahlı insansız deniz aracının" üretim ve deneme süreci ile özellikleri anlatıldı.

ULAQ'ın "istihbarat, gözetleme, keşif, yüzey savaşı, asimetrik savaş, eskort misyonları ve stratejik altyapı koruması" gibi görevleri yerine getirebileceğine dikkat çekildi.

8 KİLOMETRE UZAĞA TAM İSABET

Karadan da kontrolü yapılabilen ULAQ, uçak gemisi, fırkateyn gibi yüzer platformlarda taşınarak istenildiği zaman denize indirilebiliyor.

Üzerindeki füzeler 8 kilometre uzaklıktaki hedefi tam isabetle vurabiliyor.

400 kilometre menzile sahip araç saatte 65 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Yeni muhafız ULAQ, Antalya Serbest Bölge'de uzun bir çalışma süreci sonucunda üretildi.

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