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Savunma

ABD'den Avustralya'ya onay çıktı: 29 adet AH-64E Apache helikopter alacaklar

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avustralya'ya 29 adet AH-64E Apache helikopter satılmasına onay verdi.

AA03 Haziran 2021 Perşembe 23:08 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 23:08
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ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'ya tahmini değeri 3,5 milyar dolar olan AH-64E Apache helikopterleri ve ilgili ekipmanlarının satışının onaylanmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde 29 helikopterin yanı sıra, 6 yedek motor, çok sayıda harp başlıkları ile birçok donanım ve yazılım destek sisteminin yer aldığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresinin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.

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