star.com.tr 16 Nisan 2020 Perşembe 11:46 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 11:46

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin ortasında, süper güçlerin 'Soğuk Savaş' günlerini andıran silahlanma yarışı devam ediyor.



ABD Uzay Kuvvetleri Komutan'lığı, Rusya'nın uyduları vurabilecek bir füze üzerinde testler yaptığını ileri sürdü.

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı General John W. Raymond tarafından yapılan açıklamada, "Rusya'nın DA-ASAT testi, ABD ve müttefik uzay sistemlerine yönelik tehditlerin gerçek, ciddi ve büyük olduğuna dair bir başka örnek daha sunuyor." dedi.

Raymond açıklamasında, "ABD saldırganlığı caydırma, ulusumuz ve müttefiklerimizin çıkarlarını uzayda düşmanca eylemlerden koruma konusunda hazır ve kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Ocak ayında Rusya'nın Kosmos-2542 uydusunun bir ABD casus uydusunu takip ettiği iddiaları, ABD yetkililerinin alarma geçmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, iddialara 'ABD'nin iddiaları bir uzay yarışı başlatmak için bir bahane' şeklinde yanıt vermişti.

Bakanlığın şubat ayında yapılan açıklamasında, "Uzay aracımızın hareketi, ABD uydusu için bir tehdit oluşturmuyor ve en önemlisi uluslararası hukukun normlarını ve ilkelerini ihlal etmediğini belirtmek isteriz.' ifadeleri kullanıldı.

star.com.tr