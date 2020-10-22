ABD'den Çin'i kızdıracak 1,8 milyar dolarlık onay! Dikkat çeken zamanlama

AA 22 Ekim 2020 Perşembe 07:06 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 07:11

ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a 1 milyar 811 milyon dolar değerinde füze mühimmatı, HIMARS roket sistemi ve radar sisteminin satışına onay verdi.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, satışlarla ilgili üç ayrı açıklama yaparak konuya ilişkin tebligatların ABD Kongresine iletildiğini bildirdi.

Açıklamalardan birinde, "Dışişleri Bakanlığı, Taipei Ekonomik ve Kültürel Temsilciliğine Dış Askeri Satış kapsamında tahmini maliyeti 1 milyar 8 milyon dolar olan 135 adet AGM-84H SLAM-ER seyir füzeleri ilgili ekipmanlarının satışına onay verilmesine karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Füzelerin satış onayının ABD'nin Tayvan'a F-16 uçaklarının satış onayından sonra gelmesi dikkati çekti.

Bu füzeler, F-16C uçaklarından atılabiliyor. Menzili 250 kilometrenin üzerinde olan füze kara ve deniz hedefleri için kullanılabiliyor.

Diğer bir açıklamada ise Tayvan'a 436,1 milyon dolar değerinde 11 adet HIMARS roket sistemlerinin satışına onay verildiği ifade edildi.

Bu satış paketinde HIMARS roket sistemlerinin yanı sıra 64 adet Kara Kuvvetleri Taktik Füze Sistemleri, 7 yüksek performanslı çok amaçlı askeri araç ile ilgili küçük silah ve mühimmatın yer aldığı kaydedildi.

Üçüncü açıklamada ise Ajans, Tayvan'a 376,2 milyon dolar değerinde 6 adet yine F-16 uçaklarında kullanılan MS-110 keşif podu ile 4 yer istasyonu satışının onaylandığını bildirdi.

- ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zıdong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971 yılına kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakilen diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.