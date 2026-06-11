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Savunma

ABD'den Güney Kore'ye füze onayı! 292 milyon dolarlık AMRAAM satışı

ABD, Güney Kore'ye yaklaşık 292 milyon dolar değerinde AIM-120C-8 AMRAAM satışına onay verildiğini açıkladı.

AA11 Haziran 2026 Perşembe 10:34 - Güncelleme:
ABD'den Güney Kore'ye füze onayı! 292 milyon dolarlık AMRAAM satışı
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Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD'nin Güney Kore'ye yaklaşık 292 milyon dolar değerindeki füze satışının onaylandığı belirtildi.

Güney Kore'nin 70 AMRAAM füzesi ve 2 AIM-120C-8 AMRAAM güdüm ünitesi satın almak için talepte bulunduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu satışın Güney Kore'nin savunma kapasitesini güçlendireceği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının onay verdiği satışın yürürlüğe girmesi için Kongrenin de onayı gerekiyor.

Kongreye gönderilen silah satış onaylarına, 15 günlük itiraz süresi tanınıyor. Bu süre zarfında Kongreden herhangi bir itiraz gelmezse, silah satışı gerçekleşmiş oluyor.

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