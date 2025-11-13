Dünyada Türkiye dahil birçok ülke F-35 savaş uçaklarını envanterine katmak istiyor. Her ülke, savaş uçağı envanterini güçlendirmek için yoğun çaba sarf eder. Körfez ülkesi Suudi Arabistan'da o ülkelerin başında yer alıyor. Arabistan yönetimi, savaş uçağı filosunu genişletmek için harekete geçti.

SUUDİ ARABİSTAN VE ABD F-35 İÇİN PAZARLIK MASASINDA

ABD basınında yer alan habere göre, Trump yönetimi, Riyad'ın kırk düzine kadar F-35 Lightning II savaş uçağı tedarik etme talebini değerlendiriyor. ABD haber kaynaklarına göre, Suudi Arabistan'ın talebi, F-35 savaş uçağını satın almanın genel onayı için gereken önemli bir Pentagon engelini çoktan aşmış durumda. Bu ön onay, büyük bir politika değişikliğinin simgesi olabilir. Tarihsel olarak, ABD, bölgedeki askeri satışlarında İsrail'e yönelik niteliksel askeri üstünlük stratejisini sürdürmüştür. Esasen, ABD, Yahudi devletinin Orta Doğu'daki rakiplerine karşı üstün bir savunma avantajını korumasını sağlamıştır. Riyad'a F-35 tedariki için yeşil ışık yakılırsa, bu milyarlarca dolarlık anlaşma, hava kabiliyetlerini kesinlikle İsrail'in seviyesine çıkaracaktır.

F-35 LİGHTNİNG II'Yİ BU KADAR HARİKA YAPAN NEDİR?

Lockheed Martin tasarımı F-35 savaş uçağı serisi, tartışmasız göklerde uçan en baskın beşinci nesil jettir. Gizlilik, aviyonik ve çok yönlülük söz konusu olduğunda, Amerikan yapımı platform benzersizdir. Müşterek Taarruz Uçağı başlangıçta kısa kalkış ve dikey iniş kabiliyetine sahip bir taarruz uçağı geliştirme DARPA programının gereksinimini karşılamak üzere kavramsallaştırılmıştır. Sonuç olarak, F-35 Lightning II'nin üç yinelemesi, Hava Kuvvetleri, Deniz Piyadeleri ve Donanmanın benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış ve sırasıyla "Alfa", "Beta" ve "Charlie" varyantları ortaya çıkmıştır. F -35'in finansmanı bugün büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri ve ortak geliştirme ortakları tarafından karşılanmaktadır.