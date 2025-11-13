İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2025 Perşembe / 23 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2601
  • EURO
    49,247
  • ALTIN
    5695.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • ABD'den İsrail'i kızdıracak satış: 40 adet F-35 savaş uçağı askeri üsse geliyor
Savunma

ABD'den İsrail'i kızdıracak satış: 40 adet F-35 savaş uçağı askeri üsse geliyor

ABD'nin en önemli savaş uçaklarının başında yer alan F-35 savaş uçaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Suudi Arabistan yönetimi bölgede artan tehlikelere karşı F-35 savaş uçağı hamlesi yapmak için ABD yönetimiyle görüşmeler başladı.

Haber Merkezi13 Kasım 2025 Perşembe 16:47 - Güncelleme:
ABD'den İsrail'i kızdıracak satış: 40 adet F-35 savaş uçağı askeri üsse geliyor
ABONE OL

Dünyada Türkiye dahil birçok ülke F-35 savaş uçaklarını envanterine katmak istiyor. Her ülke, savaş uçağı envanterini güçlendirmek için yoğun çaba sarf eder. Körfez ülkesi Suudi Arabistan'da o ülkelerin başında yer alıyor. Arabistan yönetimi, savaş uçağı filosunu genişletmek için harekete geçti.

SUUDİ ARABİSTAN VE ABD F-35 İÇİN PAZARLIK MASASINDA

ABD basınında yer alan habere göre, Trump yönetimi, Riyad'ın kırk düzine kadar F-35 Lightning II savaş uçağı tedarik etme talebini değerlendiriyor. ABD haber kaynaklarına göre, Suudi Arabistan'ın talebi, F-35 savaş uçağını satın almanın genel onayı için gereken önemli bir Pentagon engelini çoktan aşmış durumda. Bu ön onay, büyük bir politika değişikliğinin simgesi olabilir. Tarihsel olarak, ABD, bölgedeki askeri satışlarında İsrail'e yönelik niteliksel askeri üstünlük stratejisini sürdürmüştür. Esasen, ABD, Yahudi devletinin Orta Doğu'daki rakiplerine karşı üstün bir savunma avantajını korumasını sağlamıştır. Riyad'a F-35 tedariki için yeşil ışık yakılırsa, bu milyarlarca dolarlık anlaşma, hava kabiliyetlerini kesinlikle İsrail'in seviyesine çıkaracaktır.

F-35 LİGHTNİNG II'Yİ BU KADAR HARİKA YAPAN NEDİR?

Lockheed Martin tasarımı F-35 savaş uçağı serisi, tartışmasız göklerde uçan en baskın beşinci nesil jettir. Gizlilik, aviyonik ve çok yönlülük söz konusu olduğunda, Amerikan yapımı platform benzersizdir. Müşterek Taarruz Uçağı başlangıçta kısa kalkış ve dikey iniş kabiliyetine sahip bir taarruz uçağı geliştirme DARPA programının gereksinimini karşılamak üzere kavramsallaştırılmıştır. Sonuç olarak, F-35 Lightning II'nin üç yinelemesi, Hava Kuvvetleri, Deniz Piyadeleri ve Donanmanın benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış ve sırasıyla "Alfa", "Beta" ve "Charlie" varyantları ortaya çıkmıştır. F -35'in finansmanı bugün büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri ve ortak geliştirme ortakları tarafından karşılanmaktadır.

ÖNERİLEN VİDEO

Kağıthane'deki patlama güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.