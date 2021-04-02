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Savunma

ABD Ordusu Boeing'den 11 adet P-8A savaş uçağı sipariş etti

ABD donanması Boeing'e 11 adet anti-denizaltı P-8A savaş uçağı siparişi verdi.

Star.com.tr02 Nisan 2021 Cuma 21:26 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 21:35
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ABD'li uçak üretici Boeing 11 adet P-8A Poseidon anti-denizaltı ve anti-yüzey savaş uçağı siparişi aldığını açıkladı.

ABD Donanması ve Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAAF) teslimatların 2024 yılın kadar tamamlanmasının planlandığı öğrenilirken, yapılacak teslimattan sonra ABD Donanmasında P-84 sayısı 128'e, Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde ise 14'e çıkacağı söylendi.

P-8A, ABD Donanması tarafından kullanılan uzun menzilli bir anti-denizaltı ve anti-yüzey savaş uçağıdır. Ordunun istihbarat toplama, keşif ve arama kurtarma faaliyetlerinde hayati önem taşıyor.

ABD'de aktif olarak kullanılan 103 P-8A uçağı, 300 bin saatten fazla havada kaldı, ordu tarafından dünya çapında konuşlandırdı.

Star.com.tr

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