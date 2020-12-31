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Savunma

ABD'den Mısır'a 104 milyon dolarlık LAIRCM sistemi satışı

ABD, Mısır'ın Airbus A340-200 Devlet Başkanı uçağını korumak için istediği Büyük Uçak Kızılötesi Karşı Önlem (LAIRCM) sisteminin satışını onayladı.

star.com.tr31 Aralık 2020 Perşembe 18:23 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 18:23
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Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, ana yüklenicinin Amerikan uzay ve savunma teknolojileri şirketi Northrop Grumman olduğu LAIRCM (Large Aircraft Infrared Countermeasure / Büyük Uçak Kızılötesi Karşı Önlem) sisteminin Mısır'a 104 milyon dolarlık potansiyel satışını onayladı.

LAIRCM sistemi, gelen füzeleri algılayan, izleyen ve karıştıran kızılötesi bir karşı önlem sistemidir. Hızla değişen görev gereksinimlerini karşılamak için uçaklar arasında kolayca aktarılabilen tek bir bölmede gelişmiş füze uyarı sensörleri, kompakt bir lazer işaretçisi / izleyici ve bir işlemci içerir.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), önerilen satışın personel eğitimi, teknik dokümantasyon, mühendislik, lojistik ve program destek hizmetlerini de içerdiğini belirtilirken anlaşma uygulandıktan sonra bir şirket temsilcisinin, danışmanlık faaliyeti yürütmek için Mısır'da bir yıl kalacağı bildirildi.

star.com.tr

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