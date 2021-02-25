İSTANBUL 11°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2021 Perşembe / 13 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1945
  • EURO
    8,7782
  • ALTIN
    415.264
  • BIST100
    1483.02
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • ABD'den 'pes' dedirten S-400 açıklaması: Türkiye'nin Patriot alma şansı varken...
Savunma

ABD'den 'pes' dedirten S-400 açıklaması: Türkiye'nin Patriot alma şansı varken...

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Türkiye ile krize neden olan S-400'lerle ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu. Kirby'nin Türkiye'nin Patriot alma şansı varken S-400'leri tercih ettiği yalanını söylemesi ağızları açık bıraktı.

25 Şubat 2021 Perşembe 08:53 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 09:44
ABONE OL

Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi için bir kez daha tehdit dilini kullanan ABD bu kez yalana da başvurdu. Türkiye'nin Patriot alma şansı varken S-400'leri tercih ettiğini belirten Pentagon, Ankara'ya çıkarılan bürokratik engelleri unuttu.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemine ilişkin olarak Washington'ın siyasetinde bir değişiklik olmadığını vurgulayarak, Türkiye S-400'leri "elinde tutmama" çağrısı yaptı. Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Türkiye'ye S-400'lerin teslimat sürecini devam ettirmeme çağrımızı yineliyoruz. Bunların F-35'ler ile uyumlu olmadığını düşünüyoruz ve programdan çıkartılan Türkiye'nin bu durumu devam edecek" dedi.

TEMELSİZ SUÇLAMA

Kirby ayrıca "Türkiye'nin son 10 yıl içinde ABD'den Patriot savunma sistemi almak için çok sayıda fırsatı olmasına rağmen, bunun yerine Rusya'ya gelir, erişim ve nüfuz sağlayan S-400'ü tercih etti" şeklinde temelsiz bir suçlamada da bulundu.

Kirby'e eski ABD Başkanı Trump'ın "Türkiye'ye Obama döneminde Patriot satılmaması hataydı" sözleri de hatırlatıldı. Kirby yorum yapmadı.

'STRATEJİK ORTAK'

Oysa Türkiye 2013 yılında Pentagon ile Patriot sistemlerinin alımı için pazarlık yürütmüş ancak teknoloji transferi yapılamayacağı bahanesiyle üretici firma tarafından engellenmişti. Aynı yıl NATO ortaklığı kapsamında Gaziantep sınırına Suriye'de devam eden savaş nedeniyle ABD'den gelen Patriotlar yerleştirilmişti. Ancak 2014'te DEAŞ'la mücadele bahanesiyle terör örgütü YPG ile anlaşan ABD, 2015'te bunları 'tehdit algısının değişmesi sebebiyle' geri çekti.

İŞ İŞTEN GEÇİNCE

Ancak Türkiye 2017'de Rusya ile S-400 alım sözleşmesini imzaladıktan sonra yıllardır Patriot alımına taş koyan ABD Kongresi, çok sayıda sözleşme teklifi hazırladı. Ancak Türkiye bunları kabul etmedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.