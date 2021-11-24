ABD'den Rusya'dan S-400 satın alan Hindistan'la ilgili yeni açıklama

Sputnik 24 Kasım 2021 Çarşamba 08:38 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 08:38

ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alan Hindistan'ın CAATSA kapsamındaki yaptırımlardan muaf tutulmasının henüz netlik kazanmadığını ve konuya ilişkin görüşmelerin süreceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alan Hindistan'ın ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamındaki yaptırımlardan muaf tutulmasına yönelik süreci değerlendirdi.

Sputnik'in haberine göre, Price, düzenlediği basın toplantısında, konuya ilişkin nihai kararın henüz verilmediğini ve Washington'ın Rusya ile silah ticareti konusunda Yeni Delhi ile görüşmeyi sürdüreceğini belirtti.

Sözcü, "Tüm müttefiklerimizi ve ortaklarımızı, Rusya ile CAATSA kapsamındaki yaptırımları tetikleme riskini doğurabilecek alımlardan vazgeçmeye çağırdık" diyerek, Yeni Delhi'ye özel bir hükmün söz konusu olmadığını belirtti.

'HİNDİSTAN İLE STRATEJİK ORTAKLIĞIMIZA DEĞER VERİYORUZ'

Bununla beraber ABD'nin Hindistan ile savunma ilişkisinin son yıllarda önemli ölçüde genişlediğini ve derinleştiğini kaydeden Price, "Savunma ilişkimizdeki bu güçlü ivmenin devam etmesini bekliyoruz. Hindistan ile stratejik ortaklığımıza değer veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Price, Kongre mensuplarının Hindistan ile sürdürülen görüşmelerle yakından ilgilendiğini de sözlerine ekledi.

Daha önce Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümeti, Rusya ile S-400 alımına dönük yaklaşık 5 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzalamıştı.

Bu ayın başlarında Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport'un başkanı Aleksandr Miheyev, anlaşma kapsamında ilk parti sevkiyatının 2021'in sonunda yapılacağını açıklamıştı.

Miheyev ayrıca, teslimatın planlanan tarihten önce başlatıldığını belirtmişti.