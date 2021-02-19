ABD'den, Rusya'yı kızdıracak bir hamle daha! Kritik noktaya bombardıman uçağı konuşlandırıldı

Star.com.tr 19 Şubat 2021 Cuma 16:13 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 16:18

Ukrayna basını, ABD'nin yakın bir zamanda Rusya'nın burnun dibindeki ülkelerden Norveç'e bombardıman uçağı yerleştireceğini yazdı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı General Charles Brown, Washington'un stratejik bombardıman uçaklarını ve görev güçlerini "her yerde, her zaman" konuşlandıracağı açıklamasını yaptı.

Bombardıman uçaklarının konuşlandırıldığını doğrulayan Norveç televizyonu, uçakların bir ay önce ülkeye vardığını bildirdi.

Ancak, konuya dair açıklamalarda bulunan Norveç Savunma Bakanı Frank Bakke-Jensen, yaşanan olayları yalanladı. Bakan uçakların sadece NATO içindeki tatbikatlar için bölgeye geldiğini söyledi.