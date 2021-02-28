ABD'den Rusya'yı zora sokacak hamle: S-400 hava sahasına girmeden...

28 Şubat 2021 Pazar 11:09 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 11:42

İngiliz askeri enformasyon servisi Janes, 'Rusya'ya ulaşabildiği' iddia edilen ve stealth teknolojiye sahip 400 adet AGM-158B JASSM-ER füzesinin ABD Hava Kuvvetleri'nin envanterine teslim edileceğini belirtti.

Sputnik'in haberine göre ABD Hava Kuvvetleri'nin Lockheed Martin şirketi ile vardığı anlaşma, 400 füzenin 2025 ortalarına kadar üretimini öngörüyor.

Daha önce AGM-158B JASSM-ER füzelerinin, B-52 stratejik bombardıman uçaklarına, Rus S-400 hava savunma sistemlerinin kontrolündeki hava sahasına girmeden Rusya'daki hedefleri vurabileceği öne sürülmüştü.

Rusya'nın Arktik ve Sibirya'daki stratejik hedefleri vurabilmek için AGM-158B JASSM-ER ve AGM-86C CALCM seyir füzelerini fırlatmanın yeterli olduğu iddia edilmişti.