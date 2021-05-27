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Savunma

ABD'den saldırı uçağı satın aldılar

Batı Afrika ülkesi Nijerya terörle mücadele için ABD'den 12 adet A-29 Süper Tucano saldırı uçağı satın aldı.

AA27 Mayıs 2021 Perşembe 07:51 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 07:51
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Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın, terörle mücadele kapsamında ABD'den 12 A-29 Süper Tucano saldırı uçağı satın aldığı bildirildi.

Nijerya Merkez Bankası (CBN) Başkanı Godwin Emefiele, yaptığı açıklamada, ülkedeki terörle mücadele çabalarının bir parçası olarak alınan uçaklardan 6'sının, temmuz-ağustosta kendilerine teslim edileceğini, diğerlerinin daha sonra geleceğini söyledi.

Emefiele, ülkede artan güvenlik sorunlarına karşı acilen harekete geçilmezse ekonominin büyük ölçüde etkileneceğine işaret ederek, "Bir ekonominin büyümesini bekliyorsanız, güvenlik sorunlarının seviyesi düşük olmalıdır. Yüksek düzeyde bir güvensizlik varsa ekonomi zarar görür." dedi.

Terör örgütü Boko Haram'a karşı kullanılması planlanan uçakların satışı, eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından Nijerya ordusunun insan hakları ihlalleri gerekçe gösterilerek ertelenmişti.

Mart 2020'de teslim edilebileceği açıklanan uçakların teslim süresi, 2021'e ertelenmişti.

Nijerya'nın uçaklar için 400 milyon dolarlık ödeme yaptığı, anlaşma kapsamında uçaklar dışında askeri teçhizat ve eğitimin de verilmesinin planlandığı bildirilmişti.

A-29 Süper Tucano saldırı uçakları, Afrika'da Gana, Angola, Burkina Faso ve Moritanya'da kullanılıyor.

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