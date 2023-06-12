ABD'den ses geldi: Türkiye bölgenin hakimi oldu

Küresel savunma medyasının önemli iki yayın organından Türk savunma sanayine övgü dolu yazılar geldi. ABD merkezli Breaking Defense'de yayınlanan yazıda Asya'nın en büyük savunma fuarlarından Malezya'daki Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda (LIMA 2023) Türkiye'nin çok sayıda standla ve en yüksek firma katılmıyla en çok dikkat çeken ülke olduğu ifade edildi. Yazıda "Türkiye Güney Doğu Asya'da ABD'nin hakim savunma ihracatçısı konumunu ele geçirmek üzere" ifadesine yer verildi.

ABD'DEN SES GELDİ: TÜRKİYE BÖLGENİN HAKİMİ OLDU

ABD merkezli Breaking Defense haber sitesinde yayınlanan "Malezya'daki en büyük savunma şovunda, Türkiye ve Çin ilerleme sağlamak için mücadele ediyorlar" başlıklı yazıda aralarında ABD, İsrail ve Rusya gibi savunma devlerinin de tüm gücüyle geldiği fuarda Türkiye'nin en çok ilgiyi çeken ülke olduğu ifadesine yer verildi. Türk firmaların hemen ardından da fuarın gözde ülkesinin Çin olduğu bilgisinin de paylaşıldığı yazıda, "Türkiye ve Çin, küresel savunma pazarında yükselen iki ülke olarak bu dev fuarda standların hakimi oldular" denildi.

FUARI TÜRK DONANIMLARI KAPLADI

Fuardan alınan bilgilere göre Amerikan yapımı savunma donanımlarına ilgi azalırken Türkiye ve Çin'in savunma donanımlarına büyük ilgi gösterildi. Türkiye'nin hali hazırda aralarında Malezya ve Endonezya'nın da olduğu Güney Doğu Asya bölgesinde artık ABD'nin hakim savunma ihracatçısı konumunu ele geçirmek üzere olduğu da yazıda ifade edildi. Türkiye'nin fuara Aselsan, Roketsan, ASFAT, (Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi) HAVELSAN, (Hava Elektronik Sanayii) Meteksan, TUSAŞ'ın (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii) da aralarında bulunduğu 18 firmayla katıldığı dile getirilen yazıda fuar alanında en çok alan ve standın Türk firmaları tarafından doldurulduğu bilgisi paylaşıldı.

ARACIN ÖMRÜ 20 YIL DAHA UZAYACAK

Diğer yandan Amerikan merkezli bir başka küresel savunma yayın organı The Defence Post'da yayınlanan "Türkiye ACV-15 Amfibi Zırhlı Personel Taşıyıcılarını Güncelliyor" başlıklı haberde de Türkiye'de geliştirilen milli FNSS ACV-15 paletli zırhlı muharebe aracının özellikleri vurgulanarak savaş sisteminin "şaşırtıcı yeteneklere sahip olduğu" bilgisi savunma dünyasıyla paylaşıldı.

The Defense Post'da yayınlanan incelemede bir Türk firması olan FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. tarafından geliştirilen FNSS ACV 15 amfibik (hem karada hem de suda giden araç) aracın mevcut yeterlilik ve kabiliyetinin de arttırılacağı bilgisine yer verildi. İnceleme yazısında amfibi hizmet de görebilen ve aynı anda hem zırhlı savaş aracı hem de zırhlı personel taşıyıcı olarak çok amaçlı kullanılabilen ACV 15 aracının, FNSS firmasının yeni anlaşması doğrultusunda geliştirilip etkin kullanım ömrünün 20 yıl daha uzatılacağı ifade edildi.

Aracın geliştirilmesiyle birlikte ACV 15'in savaş alanındaki karmaşık tehditlere karşı çok daha etkili şekilde destek verebileceği ve daha geniş yelpazede görevi üstlenebileceği bilgisinin paylaşıldığı haberde aracın "hareketliliği, koruma seviyesi, elektronik sistemleri, durum ve tehdit algılaması ile ateş gücünün" birlikte güçlendirileceği bilgisine yer verildi.

'ŞAŞIRTICI ÖZELLİKLERE SAHİP'

ACV 15'in tüm bu güçlendirmelerle birlikte amfibik kapasitesini de koruyacağını ABD'deki savunma sektörüne duyuran yayın organı Türk savaş aracının sınıfında şaşırtıcı derecede etkin güce, görev çeşitliğine ve kabiliyete sahip olduğunu şu ifadelerle dile getirdi:

'ACV-15'in uzaktan kumandalı çift namlulu ateş sistemi, otomatik ateş püskürtme özelliği, yakın alan gözlemleme sistemi, top güç ünitesi ve düşman ateş fark etme sistemi gibi özellikleri geliştirilecek. Bu sayede bir yandan bakım hizmetleri en düşük seviyeye indirilirken bir yandan da görev yeterliliği arttırılmış olacak.... ACV 15 mevcut yeterliliğiyle şaşırtıcı özelliklere sahip. Savaş aracı çöl, zorlu ve engebeli bölgelerle otoyollar gibi farklı arazilerde yüksek hızlı operasyon gerçekleştirebiliyor. 13-15 ton sınıfındaki zırhlı savaş ve personel taşıyıcı araç aynı zamanda nehir ya da göl bölgelerinde amfibik yeteneğe de sahip. Hali hazırda 2 bin 500 adetten fazla üretilmiş olan ACV 15'ler aralarında Malezya ve Filipinler'in de olduğu ülkelere de ihraç ediliyor.'