Türk savunma sanayisi, Pakistan'da yıllık 120 bin adet üretim kapasitesine sahip 155 milimetre topçu mühimmatı gövdesi üretim ve dolum hattı kuracak.

Dünyanın farklı noktalarındaki çatışmalar ülkelerin savunma sanayisi harcamaları ve yatırımlarını artırdı. Ordularının ihtiyaçlarını karşılamak için arayışlara giren ülkeler, yurt dışı bağımlıklarını en aza indirecek şekilde yeni üretim tesisleri kurulumuna yatırım yapmayı tercih ediyor.

Bu arayışlarda özellikle kara birliklerinin en önemli ateş destek unsurları arasında yer alan 155 milimetre top mermisine yönelik çabalar önemli bir yer tutuyor.

Türk savunma sanayisi firmaları güvenilir tasarım, kurulum ve üretim yetenekleriyle bu süreçte yoğun talep alıyor.

Metal şekillendirme sektöründeki çalışmalarıyla yenilikçi çözümler sunan Repkon da savunma, havacılık ve uzay sanayisine yönelik stratejik ürünleri, bu ürünlerin üretildiği hatların kurulumuna ilişkin yetenekleriyle yurt içinde ve dışında ilgi görüyor.

ABD Savunma Bakanlığı için Teksas'ta 155 milimetre top mermisi üretim hatları kurulumuna yönelik sözleşme imzalayan Repkon, bu kez Pakistan'ın ihtiyaçları için benzer bir sözleşme imzaladı.

Repkon, Wah Industries Limited (WIL) ile Pakistan'a 155 milimetre topçu mühimmatı gövdesi üretim ve dolum hattı kurulumuna yönelik olarak anlaşma yaptı.

İmzalanan sözleşme kapsamında yıllık 120 bin adet 155 milimetre gövde üretimi için yüksek otomasyonlu anahtar teslim hat kurulumu yapılacak. Bu kapasiteye uygun olarak bir de patlayıcı dolum hattı tesis edilecek.

WIL, Pakistan Silahlı Kuvvetleri ve yabancı müşterilere çeşitli silah, mühimmat ve askeri donanım üretmekten sorumlu olan Pakistan Mühimmat Fabrikalarına bağlı olarak faaliyet gösteriyor.

Askeri standartları yüksek olan Pakistan, halihazırda çeşitli ülkelere ihracatlar gerçekleştiriyor.