ABD, Suriye'nin doğusunda ek birlikler ve zırhlı araçlar konuşlandırdı.

ABD Merkez Komutanlığı sözcüsü Yüzbaşı Bill Urban, ABD'nin Amerikan ve koalisyon güçlerini daha iyi korumak için radar sistemleri gönderdiğini ve bölge üzerinde savaş uçağı devriyelerini artırdığını söyledi.

Urban, "ABD, Suriye'de başka herhangi bir ulusla çatışma peşinde değil, ancak gerekirse Koalisyon güçlerini savunacak" dedi.

Üst düzey bir ABD'li yetkili, Suriye'nin doğusuna 6 adet Bradley Zırhlı Muharebe Aracı ve 100 kişilik ek asker gönderildiğini belirtirken, takviye kuvvetlerinin ABD'ye ve oradaki müttefiklerine karşı kışkırtıcı eylemlerden kaçınması için Rusya'ya açık bir işaret olduğunu ifade etti.

26 Ağustos’ta Suriye’nin doğusunda görev yapan ABD ve Rus askerleri kazaya karışmıştı. Kaza, Rus askeri aracının ABD askerini taşıyan aracı yol dışına itmesinin ardından dört Amerikan askerinin yaralanmasıyla sonuçlanmıştı.



M2A2 Bradley Fighting Vehicles have arrived in North East Syria. The Bradley's enable continued force protection for @Coalition partners in their ongoing #defeatdaesh mission. pic.twitter.com/5lY1HDwPf7