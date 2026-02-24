ABD'den Türk ''Aslan''ı için ''gövde gösterisi'' yorumu: Türkiye seyri değiştirebilir

Türkiye'nin savunma sanayii şirketi ASELSAN tarafından geliştirilen silahlı insansız kara aracı Aslan, NATO'nun Almanya'da düzenlenen bu yılki en büyük tatbikatı Steadfast Dart 2026 kapsamında sahaya çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Aslan'ı aktif olarak kullanması uluslararası basında da geniş yankı buldu.

ABD BASININDAN "GÖVDE GÖSTERİSİ" YORUMU

ABD merkezli savunma yayın organı Defence Blog, Türk ordusunun tatbikatta Aslan'ı konuşlandırmasını "gövde gösterisi" olarak nitelendirdi. Haberde, aracın keşif ve destek görevlerinde etkin biçimde kullanıldığı belirtilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ileri teknolojiyi sahaya başarıyla entegre ettiğine dikkat çekildi.

YERLİ VE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ PLATFORM

Defence Blog'un değerlendirmesinde, Aslan'ın tamamen yerli imkânlarla geliştirildiği vurgulandı. Platformun elektro-optik sensörler, termal görüntüleme sistemleri ve uzaktan kumandalı stabilize silah istasyonlarıyla donatıldığı, bu özellikleriyle modern muharebe sahasında önemli bir kapasite sunduğu ifade edildi.

YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELERDE ETKİN GÖREV

Hem uzaktan kumandalı hem de yarı otonom modda görev yapabilen Aslan'ın, özellikle yüksek riskli bölgelerde personel güvenliğini artırdığı kaydedildi. Düşük silueti, sessiz hareket kabiliyeti ve hızlı uyum yeteneği sayesinde kentsel ve çatışma yoğun alanlarda operasyonel avantaj sağladığı aktarıldı.

NATO'DA ARTAN ROL "SEYRİ DEĞİŞTİREBİLİR" VURGUSU

Tatbikatın temel amacının müttefik kuvvetler arasında birlikte çalışabilirliği güçlendirmek olduğuna işaret edilen haberde, insansız kara sistemlerinin NATO bünyesinde artan rolüne dikkat çekildi. Aslan'ın böylesi büyük bir NATO tatbikatında yer almasının, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde küresel ölçekte iddiasını ortaya koyduğu ve gelişmelerin sahadaki dengeleri değiştirebilecek nitelikte olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Haberde ayrıca Ankara'nın Aslan ile hem teknolojik yetkinliğini hem de operasyonel uygulama kapasitesini müttefiklerine gösterdiği belirtilerek, bunun Türkiye'nin modern ve yenilikçi askeri yaklaşımının somut bir örneği olduğu vurgulandı.