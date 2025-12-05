İSTANBUL 20°C / 11°C
Savunma

ABD'den Türkiye açıklaması! F-35 sinyali verildi

Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını satın almaya çok yaklaştığını açıklayan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, bu süreçteki en kritik engelin dört ila altı ay içinde aşılacağına inandığını belirtti.

5 Aralık 2025 Cuma 13:21
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına geri dönüşü konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Büyükelçi Barrack, Türkiye'nin programa geri dönüşünün önündeki en kritik engeli aşmaya çok yaklaştığını ifade etti.

Bloomberg'in haberine göre, Barrack, Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemine ilişkin "operasyonel uyumluluk" sorunlarını büyük ölçüde giderdiğini belirtti.

Büyükelçi Barrack, S-400'lerin kullanılmamasının bu kaygıları azalttığını ancak sistemin Türkiye'de bulunmaya devam etmesinin Washington açısından hâlâ sorun oluşturduğunu söyledi.

Sürecin hızlandığını ifade eden Barrack, "Bu meselenin önümüzdeki dört ila altı ay içinde çözüleceğini düşünüyorum" dedi.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNDE GÜNDEM S-400

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, eylül ayında Beyaz Saray'daki görüşmelerinde S-400 meselesini ele almıştı. Türkiye'nin yaklaşık 10 yıl önce satın aldığı S-400'ler, Ankara'nın F-35 programından çıkarılmasına ve Türk savunma şirketlerine CAATSA yaptırımlarının uygulanmasına yol açmıştı.

ABD, S-400'lerin F-35'in gizlilik kabiliyetini tehdit ettiğini savunurken; Ankara, bu riski ortadan kaldıracak önlemler alacağını ve Rus sisteminin NATO ile entegre edilmeyeceğini vurgulamıştı.

Trump ise eylül ayında, Türkiye'ye F-35 savaş uçakları satışına izin vermeye açık olabileceğini ima etmişti.

