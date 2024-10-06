ABD'den Türkiye'ye yönelik yapılan F-15 savaş uçağı açıklaması Yunanistan'da ses getirdi.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE F-15 TEKLİFİ

ABD'li yetkililerin Türkiye'nin F-15 C Eagle veya F-15 EX Eagle II'yi satın alması fikrine açık olduklarını açıklaması Yunan medyası tarafından gündeme taşındı.



ABD'nin F-15 çıkışı karşısında şaşkınlığını belli eden Yunan basını "ABD, F-15 savaş uçakları konusunda ciddi mi?" sorunu sordu.

ABD'nin F-15 savaş uçağının Türkiye'ye satılması ihtimaline olumlu yaklaştığını dile getiren Yunan medyası ABD'li yetkililerin jetleri Türkiye'ye satmaya çok istekli olduğunu ancak ABD'ye F-15 ile ilgili herhangi bir talebin gelmediğini yazdı.

ABD F-35'E RAĞMEN F-16'DAN VAZGEÇEMİYOR



Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri (USAF) altı ana komuta merkezinden 18 Amerikan üssüne dağıtılmış olan 608 adet F-16 tipi uçak için ülke tarihindeki en büyük modernizasyon hareketini başlattı.

PoBIT programı kapsamında yapılacak olan çalışma ile birlikte 1988 ve 2005 yılları arasında üretilen F-16 C ve D tipi uçaklar Block 70 modernizasyonuna kavuşacaklar. Programın çıkartılan haritasına göre modernizasyon işlemleri yapılan uçaklar 2040 yılına kadar sırayla envantere girmiş olacak. Böylece Amerika Birleşik Devletleri envanterinde en fazla F-16 barındıran ülke olmanın yanında en fazla Block 70 modernizasyonuna sahip olan hava kuvvetleri olma unvanının da sahibi olacak.

