ABD yönetimi Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin resmi bildirimde bulunma niyetini Kongre'ye iletti.

Beyaz Saray TRT Haber'in sorusu üzerine mektubu doğruladı. TRT Haber'e verilen cevapta, ismi açıklanmayan ABD yetkilisine atfedilerek şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Biden, Senato ve Meclis Dış İlişkiler Komiteleri başkanları ve üyelerine, Türk Parlamentosu'nun İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini onaylamasını memnuniyetle karşılayan bir mektup göndererek, süreç tamamlanır tamamlanmaz F-16 satışını Kongre'ye resmen bildirme niyetinde olduğunu belirtti. Başkan, Kongre'yi gecikmeden F-16 satışında ilerlemeye çağırdı."

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da konuyla ilgili açıklamasında; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin onayı imzalamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Evrakı teslim almayı ve İsveç'i NATO'nun 32'inci Müttefiki olarak karşılamayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şimdi dikkatler Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı için Kongre'ye resmi bildirimde bulunması sürecine çevrildi.