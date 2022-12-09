ABD'den vazgeçip 'Türkiye' dediler! ''Bu diğerlerinden çok farklı''

Türkiye'den yeni tedarik edilen iki adet T-129 ATAK helikopterinin Filipinler ordusunun envanterine girmesi dolayısıyla Manila'daki Malacanang Devlet Başkanlığı Sarayı'nda tören düzenlendi.

Törene Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr ve Filipinler Savunma Bakanlığı Müsteşarı Jose Faustino da katıldı.

Törende konuşan Filipin Hava Kuvvetleri Sözcüsü Consuelo Castillo, ATAK helikopterlerinin bölgesel savunma, havadan gözetleme ve keşif, isyanla mücadele operasyonları ve muharebe destek operasyonları için kullanılacağını söyledi.

"BU DİĞERLERİNDEN ÇOK FARKLI"

Castillo, "Bu helikopterler, PAF ve Filipinler Askeri Güçleri'nin (AFP) kara birliklerini desteklemek için geliştirilmiş yüzey saldırı platformu sağlama kabiliyetini tamamlayacak." dedi.

Castillo, T-129 ATAK helikopterlerinin burun kısmında sensör sistemine sahip 20 mm 3 namlulu top ile donatıldığı için yeteneklerinin eski tedarik edilen helikopterlerden "çok farklı" olduğunu söyledi.

Helikopterin tesliminden önce PAF pilotları ve bakım ekibinin, ATAK helikopterini uçurma konusunda tam bilgi sahibi olmaları için titiz bir eğitimden geçirilmek üzere Türkiye'ye gönderildiğini belirten Castillo, "Cumhurbaşkanımız, Türk hükümetine ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne, PAF'ın güçlendirilmesine verdikleri destek için teşekkür etti." dedi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii toplamda 6 adet T129 ATAK Helikopteri Filipinlere teslim edecek. T-129 ATAK helikopterleri, PAF tarafından Türkiye'den satın alınan altı ünitenin bir parçasıdır.

Geçtiğimiz Mart ayında PAF, Temmuz 2020'de Türkiye ile imzalanan 269 milyon dolarlık sözleşme kapsamında iki T129'u ve lojistik destek ekipmanını teslim aldı.

ABD'DEN VAZGEÇİP 'TÜRKİYE' DEDİLER

Amerika Birleşik Devletleri'nde Boeing üretimi AH-64 Apache veya AH-1Z Viper saldırı helikopterlerinin Filipinler'e satışına yönelik onay çıkmıştı. Bir süredir TUSAŞ ürünü T129 ATAK helikopteriyle ilgilendikleri ve tedarik etmeleri yönünde talepleri olduğu Filipinler'de ABD tarafından gelen yeni gelişme bir çok soru işaretine neden olmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı, Filipinler Hükûmetine olası 6 adet AH-64E Apache ve 6 adet AH-1Z Viper saldırı helikopteri satışını onaylamıştı.

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, Malacanang'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Filipinler Hava Kuvvetleri'nin ABD yapımı helikopterlerin tedarikinden vazgeçmelerinin nedenini de açıklamıştı. Bakan Lorenzana, ABD ile Filipinler arasındaki siyasi ilişkilerin sorunlu olmadığını ancak Türk firmasının sunduğu saldırı helikopteri T129 ATAK'ın aynı verimi daha uygun maliyete sunacağını ifade etmişti.

Bakan Lorenzana yaptığı açıklamada Filipinler Hava Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri tedariki için sahip olduğu bütçenin 13 milyar Filipin pezosu olduğunu belirtirken; "İhtiyacımızı ABD'den karşılarsak yalnızca 1 ila 2 taarruz helikopteri alabiliriz. Oysa aynı miktardaki paraya en az 6 adet Türk yapımı T129 ATAK helikopteri satın alabiliyoruz." demişti.

Açıklamasının devamında Bakan Lorenzana, TUSAŞ ile T129 ATAK helikopterinin tedarikine yönelik müzakerelerin COVID-19 pandemisi öncesinde başladıklarının altını çizerek "Türk yapımı ATAK helikopterleri, dünyanın en iyi saldırı helikopterlerinden biri." şeklinde konuşmuştu.

T129 ATAK HELİKOPTERİ ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ:



Esnek ve uyarlanabilir silah konfigürasyonu

AVCI kaska entegre kumanda sistemi

Üstün hareket kabiliyeti

Modern elektronik harp sistemleri

T129 ATAK Helikopteri

Esnek ve uyarlanabilir silah konfigürasyonu:

Gece ve gündüz koşullarında en yüksek performansı sunması için geliştirilen T129 ATAK Helikopterinde hassas hedef tespit ve gece görüş sistemi bulunuyor. Silahlı keşif, yakın hava desteği, asimetrik muharebe, hassas taarruz, derin taarruz gibi görevleri başarıyla gerçekleştiren T129 ATAK Helikopterine görev niteliğine göre konfigüre edilebilecekler silahlar şu şekilde;

500 tane 2 mm top mühimmatı

76 tane güdümsüz roket

8 tane UMTAS / LUMTAS Anti-Tank füzesi

19 tane CİRİT lazer güdümlü füze

8 tane STINGER hava - hava füzesi

AVCI kaska entegre kumanda sistemi:

T129 ATAK Helikopterini benzersiz kılan özelliklerden bir tanesi de birlikte geliştirildiği sistemlerdir. Bu sistemlerden biri olan AVCI Kaska Entegre Hedef Tespit ve Kumanda sistemi sayesinde dijital parametrelerin tamamı pilot kaskına yansıtılıyor. Ayrıca bu sistem ile birlikte güdümlü ve güdümsüz tüm mühimmatların kontrolü pilotun bakışına bırakılarak hassas atış mümkün kılınıyor.

Üstün hareket kabiliyeti:

T129 ATAK Helikopterinin bir numaralı üretim amacı, sıcak hava ve yüksek irtifa görevlerinde maksimum performansı sunmaktır. Tüm özellikleri bunun için optimize edilmiştir. Sahip olduğu tüm sistemler, kullanım sırasında hızla konfigüre edilebilmektedir. Bu sayede hareket kabiliyeti esnek ve uyumlu olmaktadır. Söz konusu özelliklerden bazıları şekilde;

Yüksek performans kabiliyeti

Yüksek manevra kabiliyeti

Asimetrik silah yükü

Düşük görünürlük özelliği

Düşük akustik özelliği

Radar izi

Yüksek seviye darbe mukavemet

Balistik tolerans

Modern elektronik harp sistemleri:

T129 ATAK Helikopteri gerçek anlamda bir taarruz helikopteri. Yani umarız asla kullanmak zorunda kalmayız ama gerçek bir savaş durumunda bu araç sıcak çatışmanın içine girebilir. Bu kadar zorlu koşullara dayanabilmesi ve her alanda yüksek performans sunabilmesi için günümüz dünyasının en yeni askeri teknolojileri ile donatıldı. T129 ATAK Helikopterinin sahip olduğu askeri teknolojilerden bazıları şu şekilde;

Füze ikaz sistemi

Radar ikaz alıcı sistem

Tedbir atım sistemi

Radar frekans karıştırıcı sistem

IR kızılötesi karşı tedbir sistemi

Lazer alıcı sistem

T129 ATAK Helikopterinin öne çıkan teknik özelliklerinden bazıları bu şekilde. Söz konusu özelliklerin en iyi yanı, güncellenebilir olmaları. Yani ilerleyen yıllarda savaş teknolojilerinde yaşanan gelişmelere göre tüm bu özelliklere yenileri eklenebilir ve T129 ATAK Helikopteri, günün koşullarına en uygun hale getirilebilir.

Star Gazetesi