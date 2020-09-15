İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2020 Çarşamba / 28 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4953
  • EURO
    8,8876
  • ALTIN
    470.863
  • BIST100
    1111.24
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • ABD'den yeni nesil uçak hamlesi: F-15EX tipi savaş uçaklarına rakip olacak
Savunma

ABD'den yeni nesil uçak hamlesi: F-15EX tipi savaş uçaklarına rakip olacak

ABD Hava Kuvvetlerinin, 'Gelecek Nesil Hava Üstünlüğü Programı' kapsamında daha önce kamuoyuna duyurulmamış bir hava aracını tasarlayıp tam uçuş kapasitesi ile uçurduğu aktarıldı. Uçağın envantere alınması durumunda operasyonel F-35 uçaklarına ve test aşamasında olan F-15EX tipi savaş uçaklarına rakip olacağı düşünülüyor.

AA15 Eylül 2020 Salı 23:32 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 23:33
ABONE OL

ABD Hava Kuvvetleri Satın Almadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Will Roper, Hava Kuvvetleri Derneği Hava, Uzay ve Siber Konferansında yaptığı konuşmada, "Tam kapasiteli test aracımız fiziksel dünyada uçuşunu yaptı. Bunu yaparken de birçok rekoru kırdı." dedi.

Dijital dünyanın insanlığın geleceği olduğunu ifade eden Roper, fiziki dünyayı da hesaba katacak tasarımlara dikkat ettiklerini vurguladı.

Gelecek Nesil Hava Üstünlüğü Programı kapsamında çalışmalar yaptığı bilinen ABD'nin, son derece gizli yürütülen programın hangi aşamada olduğu, kaç prototip uçak ürettiği veya bahsedilen uçağı ne zaman kamuoyuna açıklayacağı konusunda açıklama yapılmadı.

ABD basınından yer alan haberlere göre, uçağın envantere alınması durumunda ABD'nin operasyonel F-35 uçaklarına ve test aşamasında olan F-15EX tipi savaş uçaklarına rakip olacağı, özellikle de savunma sanayinde ortalığı karıştıracağı düşünülüyor.

ABD'nin bu uçağı Elon Musk'ın SpaceX şirketine ihale edebileceği de ortaya atılan iddialar arasında.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.