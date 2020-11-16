star.com.tr 16 Kasım 2020 Pazartesi 21:21 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 21:21

ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin'in yaptığı açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri tüm C-130 ve C-17 kargo uçaklarını seyir füzesi taşıyıcılarına dönüştürmek üzere 25 milyon dolarlık bir sözleşme yapıldığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Bu yenilikçi yaklaşım, savaş pilotlarının daha fazla sayıda havaalanından saldırı operasyonları başlatmasına ve daha fazla sayıda düşman yakın muharebe hedefine girmesine olanak tanıyor." denildi.

Lockheed Martin Advanced Strike Systems direktörü Scott Callaway, "Paletli Mühimmat programı nispeten yeni olmasına rağmen, çok hızlı ilerliyor." ifadelerini kullandı.

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