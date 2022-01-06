ABD'nin 'çok gizli' silah projesi! Mayhem'le ilgili ayrıntılar sızdı

star.com.tr 6 Ocak 2022 Perşembe 17:24 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 17:24

BD Hava Kuvvetleri'nin en son hipersonik hava platformu geliştirme programı olan 'Mayhem Projesi'in son testleri, hem askeri hem de sivil hipersonik uçakların geliştirilmesi için hayati bir öneme sahip.



Mayhem'le ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler, Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı'nın (AFRL) 14 Aralık 2021'de internette yayımladığı bir sözleşme belgesinde yer aldı.

Belgelerde platformun yeni adının, 'Hissonik Çok Görevli ISR ve Saldırı Platformu' olarak değiştirildiği belirtildi.

Hava Kuvvetleri'nin varlığından ilk kez 2020'de bahsettiği Mayhem, aynı zamanda Yüksek Hızlı Çalıştırılabilir Sistemler için Etkinleştirme Teknolojileri (ETHOS) olarak bilinen daha büyük bir AFRL programının parçası. GlobalData'ya göre sistem hipersonik uçak motorları için dönüştürücü olacak. Bu nedenle hayati öneme sahip.

MAYHEM'LE İLGİLİ YENİ BİLGİLER

Belge ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Çok döngülü tasarımların potansiyeli, hem silah hem de uçak konseptleri için son derece önemlidir ve mevcut hipersonik projelerden farklı olarak, hipersonik uçuş yapabilen ve daha sonra inebilen bir hava platformu üretebilir ve yeniden kullanılabilir hale getirilebilir.

Bu gelişme hipersonik uçaklar için daha önemli olsa da, hipersonik füzeler için de faydalı olacak ve onlara görev gereksinimlerine bağlı olarak hızlar arasında uyum sağlama yeteneği sağlayacak."

YENİDEN KULLANILABİLİR HİPERSONİK UÇAĞIN FAYDALARI



Savunma yazarı Joseph Trevithick'e göre, Mevcut üslerden hareket edebilen ve modüler bir yük kapasitesine sahip, yeniden kullanılabilir bir hipersonik saldırı ve ISR uçağını, özellikle insansız bir uçağı, diğer uçak, füze ve ISR platformlarına kıyasla esneklik ve tepki verme açısından belirgin faydalar sunabilir.

Belge, Mayhem programının standartlaştırılmış bir yük arayüzü ile birden fazla görevi yerine getirebilen daha büyük bir sınıf 'hava soluyan' hipersonik sistem sunmaya odaklandığını belirtiyor.

Hava soluyan (air-breathing) teknolojide, platformlar yakıt için sadece hidrojen taşıyor. Bunu yakmak için gerekli oksijen ise havadan alınıyor. Bu yöntemi kullanan uçaklar arasında en hızlı olanı Blackbird olarak da bilinen SR-71'dir.

PROJE 371 MİLYON DOLAR

Geliştirme aşamalarında rakamın değişeceği tahmin edilse de, şu anda projenin tavan maliyeti olarak belirlenen miktar 371 milyon dolar...

Mayhem programıyla ilgili, mevcut teknoloji ve yetenekler hakkında hiçbir bilgi verilmiyor.

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