ABD'nin 'En büyük 10 tehdit' raporu yayımlandı! Dikkat çeken Pakistan detayı

star.com.tr / M. Cihat AĞAÇ 27 Nisan 2021 Salı 23:37 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 23:37

Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI), geçtiğimiz günlerde ABD İstihbarat Topluluğunun Yıllık Tehdit Değerlendirme raporunu yayınladı. İstihbarat Topluluğunun (IC) Tehdit Değerlendirme raporu, ilk olarak 2006'da yayımlansa da, IC başkanlarının Kongre önünde brifing vermesi çok daha eskilere dayanıyor.



Tehdit Değerlendirmesi, kapsamlı olmasa da, zorunlu olarak en acil tehditlere odaklanıyor. Ayrıca değerlendirmenin odağı tehditler olmasına rağmen, zaman zaman müttefiklere ve ortaklara iyi niyetli göndermeler içerebiliyor.

İŞTE ABD İÇİN ÖNCELİKLİ TEHDİT KAYNAKLARI

Aşağıda yer verilen grafik, 2006'dan bu yana ABD ulusal güvenliğine yönelik en büyük on tehdit kaynağını gösteriyor. İran, Rusya ve Çin, tehdit kaynağı olarak diğer ülkeleri kesin bir şekilde geride bırakırken, Irak ve Suriye bir sonraki seviyeyi oluşturuyor. İlginç bir şekilde, Afganistan, Pakistan ve Kuzey Kore, Tehdit Payı açısından birbirine çok yakın.

Ancak, Pakistan'ın ABD ile sık sık karşı karşıya gelen Kuzey Kore'den bile 'daha büyük bir tehdit' olarak gösterilmesi, dikkatlerden kaçmadı.

Bu ülkeleri ise, Hindistan ve Lübnan takip ediyor.

Diğer bir grafikte ise, en önemli tehdit kaynaklarının zaman içinde nasıl geliştiğini gösteriliyor.

En büyük üç tehdit kaynağına odaklanan çizelgeler, oldukça farklılık gösteriyor. Örneğin, birkaç yıl boyunca istikrarlı bir şekilde yükselmesine rağmen, Çin hiçbir zaman en büyük tehdit olmuyor.

İran, 2021'de de Rusya'nın biraz da üzerinde olsa, 'en büyük tehdit' sıralamasında birinci sırada yer almaya devam ediyor.

Grafiğe göre İran, 2006 yılından bu yana tutarlı bir şekilde 'yüksek bir tehdit oranını' korumuş.

Rusya, 2006'dan bu yana, belki de tüm ülkeler arasında en akıcı eğilimi göstermektedir.

Genel olarak, ABD Güvenlik Tehditleri Verileri, ABD'nin 'tehdit' olarak gördüğü 'Büyük Güç Rekabeti'ni yansıttı.

star.com.tr / M. Cihat AĞAÇ