İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2024 Perşembe / 30 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2377
  • EURO
    35,1948
  • ALTIN
    2450.12
  • BIST100
    10334.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • ABD'nin F-16 satışı için duyurduğu ''önemli adım''a ait yeni bilgi! Türkiye kabul etti
Savunma

ABD'nin F-16 satışı için duyurduğu ''önemli adım''a ait yeni bilgi! Türkiye kabul etti

Türkiye-ABD arasında yeni nesil F-16 Blok 70 savaş uçağı tedarikine ilişkin atılan 'önemli adım'ın detaylarına ait yeni bilgiler gelmeye başladı.

6 Haziran 2024 Perşembe 17:20 - Güncelleme:
ABD'nin F-16 satışı için duyurduğu ''önemli adım''a ait yeni bilgi! Türkiye kabul etti
ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ABD ile Türkiye arasında yeni nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarının satın alınması ve mevcut filonun modernizasyonuna yönelik önemli bir adım atılmasını duyurmasının ardından F-16 satışına ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Konu hakkında CNN TÜRK ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, "Bugün bazı duyumlarımıza göre 29 Şubat'ta ABD'nin teklif mektubunun Ankara'ya gönderilmesi ile başlayan sürecin sonuçlandırılması olarak görüyoruz. Bu önemli adım Türkiye tarafından da kabul edildi. Yani artık karşılıklı iki tarafın teklif üzerinde de anlaştığı, el sıkışıldığı, bu kabulün de Amerika Birleşik Devletleri'ne iletildiği yönünde" ifadelerini kullandı.

ABD-TÜRKİYE ARASINDA YENİ NESİL F-16 BLOK 70 SAVAŞ UÇAĞI TEDARİKİNDE YENİ ADIM

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi-Askeri İlişkiler Bürosu bugün yaptığı açıklamada "ABD, Türkiye'nin, sadece en yakın müttefiklere ve ortaklara temin edilen, şimdiye kadar üretilmiş en yeni nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını satın alması konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldığını açıklamaktan gurur duymaktadır. Bu, ABD'nin Türkiye ile tesis ettiği güvenlik ortaklığına olan sarsılmaz bağlılığının en son örneklerinden yalnızca biri" ifadelerine yer verdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ise Türkiye Cumhuriyeti Savunma ve Dışişleri Bakanlığı'na teşekkür ederek "Türkiye'nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı. Bu, ABD'nin ulusal güvenliği, Türkiye'nin ulusal güvenliği ve NATO'nun birlikte çalışabilirliği açısından iyi bir adım. Yoğun çalışmalarından dolayı TC Savunma Bakanlığı ve TC Dışişleri Bakanlığı'na teşekkürler" açıklamasını yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.