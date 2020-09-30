En son başarısızlığıyla gündeme gelmişti! Tartışmalı füze sistemi ABD ordusuna teslim edildi

AA 30 Eylül 2020 Çarşamba 17:49 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 18:05

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 adet Demir Kubbe hava savunma sistemi bataryasının Savunma Bakanı Benny Gantz'ın da katıldığı "sembolik etkinliğin" ardından teslim edildiği belirtildi.

Söz konusu bataryaların Amerikan birliklerinin çeşitli balistik ve hava tehditlerine karşı savunulmasında kullanılacağı ifade edildi.

ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Şubat 2019'da İsrail'den sınırlı sayıda "Demir Kubbe" hava savunma sistemi satın alınacağını açıklamıştı.



İsrailli Rafael şirketi tarafından üretilen ve 2011'den bu yana İsrail ordusunun envanterinde bulunan Demir Kubbe sistemi kısa menzilli füzelere karşı kullanılıyor.

İSRAİL'İN DEMİR KUBBE SAVUNMA SİSTEMİ NE KADAR BAŞARILI?

İsrail'in tartışmalı füze savunma sistemi Demir Kubbe'nin temelleri 2000'lerin başında Hizbullah ve Hamas saldırılarının yoğun olduğu bir dönemde atıldı.

Birinci İntifada’da taş ve molotof kokteyli kullanan Filistinli direnişçiler, İkinci İntifada'da İsrail'in hava saldırılarına yanıt vermek için roketler kullandı.

2000-2005 yılları arasında devam eden İkinci İntifada sırasında Filistin tarafından gelen binlerce Kassam roketi, İsrail yönetimini kısa menzilli bir savunma sistemi geliştirmeye yönetti.

Çelik borulardan üretilmiş el yapımı Kassam roketleri büyük bir psikolojik etkiye yol açtı. ABD'nin finansman desteğiyle yürütülen projede ilk test atışı 2008 yılında gerçekleştirildi. 2011 yılında hizmete girdi.

İsrail Savunma Bakanlığı bünyesindeki Rafael şirketince üretilen Demir Kubbe asgari 4, azami 70 kilometre menzile sahip. "Demir Kubbe" adı verilen kısa menzilli sistem, radar ve kameralarla çalışıyor, roket ve top mermilerini fırlatışından birkaç saniye içinde tespit ve imha ediyor.

Obama döneminde açıklanan belgelere göre, savunma sisteminin maliyetinin 1,3 milyar dolarlık kısmının ABD tarafından karşılandığı biliniyor. ABD bütçesinde yüzlerce milyon dolarlık ödenek ayrılmış durumda. Demir Kubbe sistemi 3 metre uzunluğunda ve 16 santimetre çapındaki katı yakıtlı "Tamir" füzelerini kullanıyor.

"Iron Dome" bataryası radar, komuta - kontrol merkezi ve her biri 20 adet Tamir füzeli 3 fırlatma rampasından oluşuyor. Üretici Raytheon'un verilerine göre İsrail'de toplam 10 Demir Kubbe bataryası bulunuyor. Toplamda 600 ile 800 füzenin fırlatmaya hazır tutulduğu ifade ediliyor. Üreticisi Demir Kubbe'nin 10 füzeden 8'ini imha edebildiğini belirtiyor.

DEMİR KUBBE, EN SON BAŞARISIZLIĞIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

İsrail Kasım 2018'de Gazze'ye bomba yağdırmıştı. Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları ise, İsrail'in beklemediği bir karşılık verdi. Filistinliler roketlerini geliştirdi. Çelik borulardan üretilen Kassam roketlerinin yerini yüksek patlayıcılı savaş başlıkları taşıyan güdümlü füzeler aldı. Kassam askerleri, roketleriyle İsrail'in sürekli övündüğü hava savunma sistemi 'Demir Kubbe'nin zaafiyetini tespit ederek başarısızlığa uğrattı.

Uzmanlar, Hamas tarafından atılan 400'e yakın roketin sadece 100'ünü önleyebilen İsrail ordusunun hayal kırıklığı Demir Kubbe'nin başarısızlığa uğradığı görüşünü paylaşmıştı.

Ayrıca tek bir Tamir füzesinin maliyeti 40 bin dolar. Bu sebeple Demir Kubbe dünyanın işletimi en pahalı hava savunma sistemleri arasında yer alıyor. İsrail ise füze sisteminin maliyetinin düşürülmesi için çalışıyor.