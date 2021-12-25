ABD'nin kimseye satmadığı uçak! Dünyanın en gizli avcısı F-22'den çarpıcı görüntüler

star.com.tr 25 Aralık 2021 Cumartesi 14:07 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 14:07

Nisan 2018'de Nevada'da kalkış sırasında pistte karnının üzerinde kayan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-22 Raptor gizli savaş uçağı hizmete geri dönmeye hazırlanıyor.



Uzun bir süredir tamirde olan uçağın paylaşılan görüntüleri, havacılık tutkunları arasında bir hayli ilgi gördü.

Nisan 2018'de ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-22 Raptor avcı uçağı, kalkış sırasında sürüklenmişti. Kaza sırasında ciddi hasar gören F-22 Raptor'un yoğun onarım çalışmalarının ardından birkaç ay içinde geri döneceği bildirildi.

Hava Kuvvetleri, F-22 Raptor'da yapılan onarım çalışmalarının bazı ayrıntılarını paylaştı.

F-22'NİN KAZASI

Kazaya karışan 07-4146 seri numaralı F-22 Raptor, Alaska'daki Elmendorf-Richardson (JBER) Üssü'ne konuşlanmıştı ancak, o sırada Donanmanın Top Gun savaş pilotu eğitim programı mezuniyet törenine katılmak için Nevada'da bulunuyordu.

Kaza inceleme raporuna göre, kazanın nedeni pilotaj hatasıydı.

Rapora göre, Raptor'un gerekli hava hızından yüzde 16 veya 17 daha düşük bir hava hızında havalandı. Bu nedenle F-22 çok kısa bir süre havada kaldı ancak, yeterli yükseklikte olmadığı için havada kalamadı ve bu nedenle piste geri döndü.

Elmendorf-Richardson Müşterek Üssü Halkla İlişkiler Ofisi, 21 Aralık'ta 07-4146'nın restorasyonuna giden çalışma hakkında yeni bilgiler yayınladı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığından yetkililer, "Uçağı Bir C-5'e sığdırmak zorundaydık, bu yüzden hasarlı olan her şeyi ve boyutsal olarak sığmayan her şeyi çıkardık.' açıklamasında bulundu.

3. Uçak Bakım Birimi'ne (AMU) bağlı F-22 ekip şefi Ethan Rentz, "F-22'nin kanatlarını ve dikey stabilizatörlerini ve tüm göbeğini o paneller hasar gördüğü ve yandığı için çıkardık. Bu panellerin taşıma sırasında sallanmasına veya kırılmasına izin veremezdik.' dedi.

F-22'NİN TAMİRİ

Mühendisler ve yapı personelinin, uçağın neredeyse tüm tabanını, gövde istasyonlarını ve 40'tan fazla kablo tesisatını değiştirmek için yaklaşık 16 ay harcadığı bildirildi.

07-4146'da yapılan onarım çalışmalarını anlatan Hava Kuvvetleri, bunun daha çok uçağın tamamen yenilenmesi gibi göründüğünü söyledi. F-22 Raptor'ların uzun süredir üretim dışı kalması ve filosunun son derece küçük olması, tüm süreci daha karmaşık hale getirdi.

Hava Kuvvetlerinde şu anda hizmette olan 186 Raptor bulunuyor ve bunlardan 125'i muharebe kodlu birimlere atanmış durumda. Geri kalanlar, eğitim ve değerlendirme amaçları için bir kenarda tutuluyor. ABD ayrıca, hava üstünlüğü için geliştirilen bu uçağı, en yakın müttefiklerine bile satmıyor.

Uçağın şu anda çalışmayabilecek bazı parçalarının geliştirilmesinden sorumlu taşeronlar ve bunca yıl boyunca kurumsal bilgi kaybı, Hava Kuvvetleri'nin bu parça ve teknolojilerin yeniden mühendisliği için ekstra para harcamasına neden oldu.

Hava Kuvvetleri, jeti Mart 2022'ye kadar hizmete geri getirme hedefini belirledi.

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