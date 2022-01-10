ABD'nin korkulu rüyası oldu! Guam Katili DF-26

Star.com.tr 10 Ocak 2022 Pazartesi 14:22 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 14:22

Çin'in yaklaşık 3.400 mil uzaktaki hedeflere ulaşabilen orta menzilli balistik füzesi DF-26, Pasifik kıyılarındaki önemli ABD askeri tesisleri için, bölgedeki en büyük tehdit.

GUAM KATİLİ DF-26

Amerikan askeri stratejistleri odaklarını Hint-Pasifik bölgesine kaydırırken, Pasifik Okyanusu'ndaki uzak bir ABD adası olan Guam daha büyük bir önem kazanıyor. 1 Ekim 2020'de Guam'daki bir ABD Deniz Piyadeleri tesisi 68 yıl sonra yeniden hizmete girdi.

Deniz Piyadeleri Tesisler Komutanlığı, 27 Ocak 2022'de Asan Sahili üssünde bir yeniden açılış töreni düzenleyecek.

GUAM'IN ÖNEMİ

Guam'da günümüzde de ABD'nin önemli deniz ve hava üsleri bulunmaktadır. Üsler, ada ekonomisinin temel direğidir ve topraklarının yaklaşık üçte biri ABD silahlı kuvvetlerine aittir.