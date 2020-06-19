ABD'nin yeni gizemli uçağı Model 401'de dikkat çeken şekiller

star.com.tr 19 Haziran 2020 Cuma 15:32 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 15:32

The Drive'ın Warzone editörü Tylor Rogoway, ABD'nin gizli uçağı Model 401'in gövdesinde garip işaretlerin bulunduğunu bu hafta başında başka bir test uçuşu daha yaptığını ileri sürdü.



Perşembe günü yayınlanan bir makalede Rogoway, Northrop Grumman yan kuruluşu Scaled Composites tarafından geliştirilen gizli uçağın, güneybatı ABD'deki Mojave Çölü üzerinden uçtuğunu ve bir F-15D savaş uçağınında ona eşlik ettiğini belirtti.

Yazar, Model 401'in tamamen gri kaplama ve kokpitin altında ve alt kuyruk bölümünde büyük renksiz elmas benzeri şekillere dikkat çekti.

Rogoway'e, bu şekillerin tam olarak ne işe yaradığı ve ne olduğunun belli olmadığını belirtse de, Model 401'lerin radar, elektronik, kızılötesi ve görsel iz bırakmasıyla ilgili bir testten geçtiğini düşünüyor.

Rogoway'a göre, Model 401'in Mojave Çölü üstünde uçuşu, uçağın kızılötesi imzasını azaltma çabaları arasında yürütülen bir tür kaplama testi olarak görülebilir.

Yazar ayrıca, Model 401 uçuş testinin, Boeing’in "Loyal Wingman" insansız savaş drone da dahil olmak üzere insansız hava araçlarının gelişimini "kanıtlama" çabalarının bir parçası olduğunu ileri sürdü.

"Bu küçük gizli jetlerle ilgili, programların içeriği ne olursa olsun, çok çeşitli test uçuşları gerektiren karmaşık bir program" gibi görünüyor.

Scaled Composites, Model 401 Ekim 2017'de ilk uçuşunu yaptıktan kısa bir süre sonra yaptığı basın açıklamsında, şirketin gelişmiş ve düşük maliyetli üretim tekniklerini göstermek ve endüstri ortaklarına ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetine uçuş hizmetleri için araştırmalar yapmak amacıyla bunun gibi iki ürettiğini duyurdu.

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