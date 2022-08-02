İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2022 Salı / 5 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9569
  • EURO
    18,3989
  • ALTIN
    1027.42
  • BIST100
    2667.64
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • ABD'ye çağrı: F-16 ve Patriot göndermezseniz tüm durum değişebilir
Savunma

ABD'ye çağrı: F-16 ve Patriot göndermezseniz tüm durum değişebilir

ABD'nin acilen F-16 ve Patriot göndermesi gerektiğini söyleyen Ukrayna'nın eski cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Ukrayna'nın Rus birliklerine karşı karşı saldırılarını sürdürmek ve Vladimir Putin'e baskı yapmak için F-16 savaş uçakları ve Patriot sistemleri gibi 'oyun değiştirici' silahlara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Star Gazetesi2 Ağustos 2022 Salı 14:13 - Güncelleme:
ABONE OL

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı silahlı operasyonlar devam ederken, Kiev'in Batı'dan F-16 başta olmak üzere gelişmiş silah talebi devam ediyor.

Avrupa Birliği ve NATO ülkelerinden gelen askeri yardım, Ukrayna'nın Rus işgaline karşı direnişi için hayati önem taşıyor.

Ukrayna kuvvetleri şimdi ABD ve onun NATO müttefiklerinden gelen modern uzun menzilli topçu sistemlerinin yardımıyla güneyde Herson çevresinde karşı saldırıya geçmeye hazırlanıyor.

Ancak Putin'in Batılı ülkelere yönelik tehditleri, Ukrayna'ya giden silahların yolunda bir bariyer gibi duruyor.

Ukrayna'nın eski cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, verdiği özel bir röportajda, Ukrayna'nın Batılı destekçilerini 2023'ten önce savaşın sona ermesine yardım etmeye ve Kremlin'den gelen tehditlerini görmezden gelmeye çağırdı.

F-16 VE PATRİOT GİBİ GELİŞMİŞ SİLAHLAR İSTİYORLAR

Poroşenko, Newsweek'e verdiği demeçte, "Savaşı yıl sonundan önce kesinlikle bitirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden F-16 savaş uçakları ve Patriot sistemlerini tedarik etmek için bir ya da iki yılımız yok. Günlerden bahsediyoruz. Çünkü bir yıl veya yıllar Avrupa'daki ve bütün dünyadaki tüm durumu tamamen değiştirebilir." ifadelerini kullandı.

Batı'dan gelen silahlar Ukrayna direnişini güçlendirse de, ülke hala füze saldırılarıyla karşı karşıya. Kiev'deki yetkililer, Batı'dan, gökyüzünü Rus füzelerine ve uçaklarına kapatmak için gelişmiş uçaksavar sistemleri ve modern savaş uçakları sağlamasını talep ediyor.

F-16 VE PATRİOT OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİREBİLİR

Poroşenko, yalnızca Leopard tankları veya M777 topçularının oyun değiştirici olamayacağını söyleyen Poroşenko, "F-16 oyunun kurallarını değiştirecek, çünkü hava sahasında Rus hakimiyetini durdurabiliriz." dedi.

Güney ve doğuda Rus lojistik ve savunmasını aşındıran Amerikan, İngiliz ve Alman uzun menzilli roket sistemlerine atıfta bulunan Poroşenko, "Hava savunma füze sistemleri (Patriot) ve F-16'lar benzer etkiye sahip olabilir. Şimdi buna ihtiyacımız var, çünkü çok dar bir fırsat penceremiz var. F-16'larımız olmasa da, Ukraynalı pilotların NATO hava üslerinde hazırlanması ve eğitimi için özel programı kesinlikle başlatmalıyız." dedi.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.