İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2021 Perşembe / 15 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4746
  • EURO
    10,3555
  • ALTIN
    516.605
  • BIST100
    1427.06
Savunma

ABD'ye rest çektiler! S-400 alıyorlar

ABD'nin yaptırım tehditlerine boyun eğmeyen Hindistan, Rusya'dan S-400 alıyor. Sistemin teslim tarihi de belli oldu.

27 Mayıs 2021 Perşembe 08:27 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 08:27
ABONE OL

ABD'nin yıllardır süren yaptırım tehditlerine boyun eğmeyen Hindistan'a S-400 füzeleri yıl sonunda Rusya tarafından teslim edilecek.

The Defense Post'ta yayınlanan habere göre 5 milyar dolarlık anlaşma çerçevesinde S-400'ler Hindistan'a ekim-aralık arasında teslim edilmiş olacak.

Rus haber ajansı Interfax'a dayandırılan haberde yıl başından bu yana Hindistanlı uzmanların S-400'ler konusunda Rusya'da eğitim gördükleri bilgisi de vurgulandı.

Hindistan böylece Türkiye ile birlikte son dönemde ABD yaptırım tehditlerine boyun eğmeden S-400'leri alan ülkeler arasına girdi. Yaptırımlara karşın Türkiye S-400'leri elinde tutma kararı aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.