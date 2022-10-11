ABD'ye rest çektiler S-400 füzelerini resmen alıyorlar: İmzalar atıldı

Hindistan, Rus hava savunma sistemi S-400 füzelerinin üçüncü operasyonel filosunu gelecek ay Rusya'dan almaya başlayacak. Düşman savaş uçaklarını, İHA'ları ve gelen füzeleri 400 km'ye kadar düşürebilen en gelişmiş hava savunma füze sistemlerinden biri olan S-400, Çin ile devam eden askeri soğukluk nedeniyle şu anda Hindistan için büyük önem taşıyor. S-400, Hindistan Hava Kuvvetleri'nin azalan savaş filosu sayısı nedeniyle de önemli, yani 42'nin yaptırım gücü olan 31'e düşüyor.

S-400 FÜZELERİNİ RESMEN DUYURDULAR

Hindistan savunma kuruluşundaki kaynaklar, "S-400 bileşenleri Kasım ayında Rusya'dan gelmeye başlayacak" dedi. Hindistan şimdiye kadar Rusya'dan 2 adet S-400 filosu aldı. İkinci filo, Şubat ayında Ukrayna ile çatışma başladıktan sonra Rusya tarafından gönderildi.

Yetkililer, bir S-400 filosunun kuzeyde Pencap'ta, ikincisinin ise doğuda, kuzeydoğu eyaletlerini Hindistan'ın geri kalanına bağlayan savunmasız bir bölge olan Chicken's Neck koridorunun etrafına konuşlandırıldığını söyledi. Ayrıca kaynaklar, S-400, savunmasız olduğunu düşündükleri ve korunması gereken alanlarda konuşlandırılacağını, S-400'lerin bu mevzileri güçlendirmek için kullanılacağını söyledi. Bir yetkili de S-400'ün üçüncü filosunun kuzeyde konuşlandırılacağını ve bölgelerden birinin Rajasthan'da olabileceğini söyledi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri (PLAAF) son zamanlarda Tibet bölgesinde saldırgan tatbikatlar yürütüyor, Hindistan hava sahasını ihlal ediyor ve her iki tarafın da Fiili Kontrol Hattının 10 km yakınında savaş uçakları uçurmamasını zorunlu kılan güven artırıcı önlemler alıyor. Buna karşılık Hindistan, gece sortileri de dahil olmak üzere sektördeki hava operasyonlarını artırdı. Çin ayrıca LAC boyunca hava üslerini yükseltti ve sertleştirilmiş sığınakların sayısını artırdı.

HİNDİSTAN'IN S-400 SERÜVENİ



Hindistan, 2018 yılında 35.000 crore değerinde beş S-400 filosu satın almak için bir sözleşme imzalamıştı.

S-400, S-300 karadan havaya füze sisteminin bir yükseltmesidir ve 600 km'ye kadar hedefi tespit edebilir. 400 km, 250 km, 120 km ve 40 km menzilli dört farklı tipte füze ile donanmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan'dan Rus teçhizatından uzaklaşmasını ve Amerika'nın Düşmanlarına Yaptırımlarla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) 2017 kapsamında yaptırımları tetikleyebilecek her türlü satın alma işleminden kaçınmasını istiyor.