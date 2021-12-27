Sputnik 27 Aralık 2021 Pazartesi 08:33 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 08:33

ABD'nin en pahalı hayalet uçağı olarak bilinen B-2 Spirit bombardıman uçağının Google Maps'de yer alan fotoğrafları tespit edildi.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından Google Maps'te keşfedilen ve Reddit üzerinden yayınlanan görüntülerde, B-2 Spirit bombardıman uçağının fotoğrafları yer aldı.

Sputnik'in haberine göre, 'Hayalet uçağının' Google Maps'te görüntülenmesi, hem uçağın görünmezlik yeteneklerini hem de bu tür uçakların bakım maliyetlerini gündeme getirdi.

Şimdiye dek yaklaşık 111 bin beğeni toplayan görüntülere yorum yapan Reddit kullanıcıları, "Bu şeyler havada görünmez olmalı. Bir hava gösterisinde bir tane görme şansınız olursa, üzerinizde gezinirken neredeyse tamamen sessizdir" derken, bir diğeri ise uçağın "titiz ve maliyetli bir muayeneden" geçmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.