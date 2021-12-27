İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2021 Pazartesi / 23 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,0455
  • EURO
    12,5198
  • ALTIN
    640.947
  • BIST100
    1891.28
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • ABD'ye soğuk duş! Hayalet uçak B-2 Spirit yakalandı
Savunma

ABD'ye soğuk duş! Hayalet uçak B-2 Spirit yakalandı

ABD'nin en pahalı 'hayalet uçağı' B-2 Spirit'in Google Maps'in kameralarına yakalandığı ortaya çıktı.

Sputnik27 Aralık 2021 Pazartesi 08:33 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 08:33
ABONE OL

ABD'nin en pahalı hayalet uçağı olarak bilinen B-2 Spirit bombardıman uçağının Google Maps'de yer alan fotoğrafları tespit edildi.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından Google Maps'te keşfedilen ve Reddit üzerinden yayınlanan görüntülerde, B-2 Spirit bombardıman uçağının fotoğrafları yer aldı.

Sputnik'in haberine göre, 'Hayalet uçağının' Google Maps'te görüntülenmesi, hem uçağın görünmezlik yeteneklerini hem de bu tür uçakların bakım maliyetlerini gündeme getirdi.

Şimdiye dek yaklaşık 111 bin beğeni toplayan görüntülere yorum yapan Reddit kullanıcıları, "Bu şeyler havada görünmez olmalı. Bir hava gösterisinde bir tane görme şansınız olursa, üzerinizde gezinirken neredeyse tamamen sessizdir" derken, bir diğeri ise uçağın "titiz ve maliyetli bir muayeneden" geçmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

  • B-2 Spirit bombardıman uçağ
  • B-2 Spirit
  • hayalet uçak

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.