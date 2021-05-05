05 Mayıs 2021 Çarşamba 08:31 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 08:51

Rusya ve ABD arasında ipler iyice gerilmeye devam ederken Rus basını, Moskova'nın ABD'ye ait F-35 ve F-22 savaş uçaklarını grup halinde devre dışı bırakmanın yolunu bulduğunu yazdı.

Rus ağır saldırı uçağı S-70 "Okhotnik" gerçek bir avcıya dönüştürüldü.

Gelen bilgilere göre, son geliştirmelerle S-70 "Okhotnik" bir F-35 ve F-22 avcı uçağı grubunu etkisiz hale getirebilir.

ABD'nin Amerikan savaşçı gruplarının bir U-2 yüksek irtifa uçağı tarafından kontrol edileceği açıklamasını paylaşmasının ardından Rus İHA "Okhotnik"in bununla kolaylıkla başa çıkabileceği ifade edildi.

Habere göre, ABD savaş uçakları operasyonel bilgi alma yeteneklerini tamamen kaybedebilir.

Yüksek irtifada uçan U-2 yok edildikten sonra, Su-35 ve Su-57 avcı uçakları harekete geçerek bir grup savaş uçağını yok edebilecek güçte.

Su-57 jetinin yanına bir kamikaze insansız hava aracı sürüsü aldığı takdirde tek başına tüm bir F-35 veya F-22 filosuyla başa çıkabilecek güçte olduğu iddia edildi.

OKHOTNİK'İN SERİ ÜRETİM TESLİMATLARINA 2024'TE BAŞLANACAK

9 Ağustos 2020 tarihinde United Aircraft Corporation (UAC) Başkanı Yuri Slyusar tarafından Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e seri üretim teslimatlarına 2024'te başlanacağı bildirmişti.

Slyusar, "Savunma Bakanlığı'ndan deneysel tasarımı hızlandırmak ve 2024'ten itibaren teslimatlara başlamak için programı azami şekilde ayarlayın talimatı aldık. Bu nedenle meslektaşlarımızla bu konuda aktif olarak çalışıyoruz." ifadelerinde bulunmuştu.

OKHOTNİK İLK UÇUSUNU 3 AĞUSTOS 2019'DA YAPMIŞTI

Rus Savunma Bakanlığı, 3 Ağustos 2019 tarihinde Sukhoi Tasarım Bürosu tarafından geliştirilen Okhotnik (Avcı) ağır insansız hava aracının ilk uçuşunu yaptığını duyurmuştu.

Uçuş, test programı kapsamında Moskova saatine göre 12.20'de başlamış ve yaklaşık yirmi dakika sürmüştü. Yer operatörü tarafından kumanda edilen uçak 600 metre irtifada hava üssü üzerinde çemberler çizmiş ve başarıyla iniş gerçekleştirmişti.